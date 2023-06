‘Chicharito’ sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Javier ‘Chicharito’ Hernández sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, informó este viernes el LA Galaxy.

“Hernández será operado en una fecha por definir para así iniciar el proceso de rehabilitación”, indicó en un comunicado el equipo angelino.

Chicharito se hizo esa grave lesión este miércoles en el partido de la Copa US Open en el que el Galaxy cayó eliminado por 3-2 en los cuartos de final ante el Real Salt Lake.

El ariete, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 27, se produjo esa lesión solo y sin chocar con ningún jugador rival cuando iba corriendo y se le trabó la rodilla derecha en el césped.

Nada más verse en el suelo, Chicharito pidió rápidamente la entrada de asistencias médicas con ostensibles gestos de dolor y posteriormente fue retirado en camilla.

Horas después del encuentro, el delantero mexicano confirmó que tenía una lesión en la rodilla aunque todavía no sabía el alcance de su dolencia.

“Quiero agradecer a toda la gente del Real Salt Lake que ayudaron a que pudiera salir bien del campo y que me estuvieron ahí atendiendo después. Y también a toda la gente en el estadio. Los escuché y gracias por aplaudir y por desearme lo mejor cuando salía”, dijo el miércoles en un vídeo en Instagram.

“Tengo una lesión en la rodilla pero vamos a ver qué tan grave es en los próximos días. Esperemos que no sea tan grave. Y nuevamente gracias a todos que mandan sus buenas vibras y que me ayudaron en este momento tan complicado. Gracias”, cerró.

Ya fuera de la Copa, el Galaxy, en el que también juegan el español Riqui Puig y el uruguayo Martín Cáceres, es colista del Oeste en la MLS con solo 12 puntos en 15 partidos (tres victorias, tres empates y nueve derrotas) y este domingo se medirá a domicilio al St. Louis City.