‘Chicharito’ y Vela se miden en un nuevo clásico angelino con la sombra de Bale

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La sombra de Gareth Bale, fichado ya para la MLS pero todavía con el papeleo por resolverse, sobrevolará este viernes la nueva entrega del clásico angelino que enfrentará a Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela con Los Ángeles Galaxy de su compatriota Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Conocido popularmente como “El tráfico”, este duelo entre LAFC y Galaxy, que se jugará en el campo del conjunto de Vela, es el plato fuerte de la decimonovena jornada de la MLS.

Primeros de la Conferencia Oeste y considerados hasta el momento como el mejor equipo de la liga, LAFC tratará de llevarse la victoria ante su vecino y rival después de haber perdido los dos precedentes ante los Galaxy de este año: 2-1 en la MLS en abril y 3-1 en los octavos de final de la Copa ‘US Open’ en mayo.

LAFC contará este viernes por primera vez con Giorgio Chiellini, que fue presentado la semana pasada y que ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros.

Pero salvo sorpresa de última hora, quien no estará contra el Galaxy será Gareth Bale, cuyo fichaje se anunció el 25 de junio pero que todavía sigue enfrascado en los trámites legales para cerrar su llegada.

“El proceso (de inscripción) sigue en marcha así que realmente no tengo una respuesta”, dijo el miércoles a los medios el entrenador de Los Ángeles FC, Steve Cherundolo, sobre si podría jugar el cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid.

Vela subrayó que el equipo es consciente de “la importancia” que tiene este encuentro “para el club y para los fans”.

“Los dos últimos partidos ganaron ellos así que eso es una motivación extra para nosotros el poder recuperar el triunfo y poder demostrar que somos el mejor equipo de esta ciudad”, apuntó.

Además de sus cuentas pendientes con los de ‘Chicharito’, Los Ángeles FC también debe enderezar el rumbo después de su inesperado tropiezo el pasado fin de semana contra los Vancouver Whitecaps (1-0) que cortó su racha de cinco partidos invicto (cuatro victorias y un empate).

Con sensaciones positivas aterrizará en el estado Banc of California el Galaxy, que llevaba dos derrotas seguidas (contando su sorprendente eliminación ante el Sacramento Republic en la Copa ‘US Open’) y que se reivindicó el lunes con una goleada por 4-0 ante Montreal.

“A veces, la tranquilidad y poner todo en perspectiva es la mejor manera de ver y afrontar la vida”, dijo ‘Chicharito’, que marcó un gol contra el Montreal, en la rueda de prensa posterior a ese encuentro

“Necesitamos consistencia”, insistió el delantero mexicano.

La irregularidad ha marcado el curso del Galaxy, que ha alternado momentos de brillo con tramos de escasa inspiración y que ahora es cuarto del Oeste a 9 puntos de Los Ángeles FC.

Al margen de “El tráfico”, la MLS tendrá otros partidos muy atractivos y de rivalidad regional este fin de semana.

Así, el Inter Miami del argentino Gonzalo Higuaín se verá las caras con el Orlando City; Houston Dynamo, ya con el mexicano Héctor Herrera en sus filas, recibirá al Dallas; y Portland Timbers visitarán a Seattle Sounders.

– Partidos de la decimonovena jornada de la MLS:

08.07: Philadelphia Union-DC United, LAFC-LA Galaxy y Vancouver Whitecaps-Minnesota United

09.07: New York City-New England Revolution, Seattle Sounders-Portland Timbers, Atlanta United-Austin, Charlotte-Nashville, Cincinnati-New York Red Bulls, Montreal-Sporting Kansas City, Toronto-San Jose Earthquakes Chicago Fire-Columbus Crew, Orlando City-Inter Miami, Houston Dynamo-Dallas y Real Salt Lake-Columbus Crew.