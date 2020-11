Chick-fil-A anuncia nuevo restaurante en Edinburg

•Abrirá el 3 de diciembre

El restaurante traerá a la comunidad aproximadamente 100 trabajos de tiempo completo y parcial

Edinburg.- – Chick-fil-A 281 & Trenton, ubicado en los Shoppes en Rio Grande Valley, está programado para abrir sus puertas el jueves 3 de diciembre. Chick-fil-A, Inc, ha seleccionado a Rudy Martinez como Operador del restaurante Chick-fil-A más nuevo de Edinburg. Martinez supervisará las actividades diarias de la empresa, empleando aproximadamente a 100 Team Members (empleados del restaurante) de tiempo completo y parcial, cultivando relaciones con organizaciones locales y empresas vecinas y atendiendo a los Clientes. Chick-fil-A 281 & Trenton está ubicado en 4300 S. Interstate 69C y estará abierto de 6:30 a.m. a 10 p.m., de lunes a sábado.

En Chick-fil-A, el Servicio Seguro es nuestra prioridad. A medida que los estados comiencen a aliviar y reducir las restricciones sobre el cierre de negocios locales, los nuevos restaurantes de Chick-fil-A tomarán más tiempo para revisar las operaciones y garantizar que se tomen las precauciones necesarias para proteger a los Clientes y Team Members antes de abrir sus puertas y permitir el ingreso al interior. Mientras tanto, Chick-fil-A 281 & Trenton abrirá para drive-thru y curbside pickup, con entrega de Chick-fil-A disponible pronto. Los Clientes pueden aprovechar los pedidos y pagos sin contacto a través de nuestra app, Chick-fil-A® App.

En lugar de la tradicional celebración de la Gran Inauguración de Chick-fil-A First 100, Chick-fil-A 281 & Trenton ofrecerá comidas gratis de Chick-fil-A durante un año a 100 héroes locales que tengan un impacto en la comunidad de Edinburg. Para obtener más información sobre las medidas de Chick-fil-A ante el coronavirus, visita chick-fil-a.com/covid.

Además, Chick-fil-A Foundation se ha asociado con Feeding America con el objetivo de donar $25,000 para apoyar a las comunidades locales en cada apertura de un nuevo restaurante. Para ayudar en la lucha contra el hambre, esta donación se destinará a organizaciones en Edinburg que están haciendo un buen trabajo para cuidar a los demás.

Operado localmente por dueños locales

Rudy Martinez, el más joven de cinco hermanos, se crió en una pequeña ciudad frontera entre los Estados Unidos y México. Para proporcionar mejores oportunidades educativas para sus hijos, su madre trasladó a su familia más al norte. Como resultado de este movimiento valiente, Martínez obtuvo títulos médicos en Cirugía General y Obstetra General de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Después de graduarse, su familia emigró a los Estados Unidos y se estableció en el Rio Grande Valley.

Después de mudarse, Martínez luchó para encontrar oportunidades para practicar medicina en los Estados Unidos y tuvo su primer sabor de Chick-fil-A mientras buscaba trabajo para mantener a su familia. Pasó por el Chick-fil-A La Plaza Mall en McAllen, Texas para probar un Original Chicken Sandwich, y fue inspirado con el sabor de la comida y la hospitalidad genuina. Para ayudar a mantener a su familia, Martínez solicitó su primer trabajo con Chick-fil-A como un Team Member en el restaurante. Durante casi dos años, Martínez trabajó 40 horas cada semana en el restaurante, mientras estudiaba inglés en la Universidad de Texas-Pan American, y finalmente fue promovido a Subgerente.

Después de más de una década de servir a su comunidad como un Team Member, y aprendiendo todo sobre el negocio de Chick-fil-A como Subgerente, Martínez fue seleccionado como Operador de un restaurante Chick-fil-A en San Antonio. Su dedicación a la empresa le valió dos premios de Symbol of Success, que reconoce a los operadores de Chick-fil-A que logran alcanzar objetivos de ventas desafiantes.

Martínez regresó al área de McAllen en 2002, cuando se le ofreció la oportunidad de convertirse en el Operador de Chick-fil-A McAllen. Con tiempo, se convirtió en el dueño de dos restaurantes Chick-fil-A en la area y está encantado de expandir su impacto en la comunidad con la adición de Chick-fil-A 281 & Trenton. En el nuevo restaurante, Martinez espera con ansias la oportunidad de poner en práctica su pasión por la tutoría con sus Team Members y continuar construyendo relaciones con Clientes en la comunidad que ha llamado hogar por 18 años. Con su esposa y sus trez hijos, Martinez espera tener un impacto positivo en la comunidad de Edinburg a través del nuevo restaurant.

“Durante mis 24 años con Chick-fil-A, estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de tener un impacto positivo en mis comunidades y en las vidas los Team Members en mi equipo. Espero que mi historia pueda ser inspiración para los demás, mostrándoles que a través de trabajar duro y un corazón por servir a los demás, cualquiera puede alcanzar sus sueños,” dijo Martinez. “Con la apertura de Chick-fil-A 281 & Trenton, espero con ansias la oportunidad de servir como mentor a mis Team Members y construir relaciones significativas con todos los que comen con nosotros.”

Team Member Inversión

Chick-fil-A es conocido por contratar, desarrollar y retener a los mejores talentos y brindar un excelente ambiente de trabajo para personas de todas las edades y orígenes. Cada restaurante de Chick-fil-A ofrece horarios flexibles, salarios y beneficios competitivos, oportunidades para el crecimiento del liderazgo, capacitación práctica y tutoría por parte del propietario del restaurante y además becas universitarias. Al igual que en todos los restaurantes de Chick-fil-A, los Team Members tienen garantizados los domingos libres.

Ingredientes premium y comida fresca

Casi todo en el menú de Chick-fil-A se prepara desde cero todos los días, incluidas las ensaladas hechas con verduras frescas y frutas que se cortan a mano durante todo el día. La limonada está hecha de tres sencillos ingredientes: jugo de limón, azúcar y agua.

Chick-fil-A sirve pollo sin antibióticos en todas sus ubicaciones de EE. UU. Al no permitir antibióticos de ningún tipo, el pollo Chick-fil-A cumple con el compromiso más alto para el no uso de antibióticos. Para obtener más información sobre el compromiso de Chick-fil-A No Antibiotics Ever, visite www.chick-fil-a.com/no-antibiotics-ever.



Comprometidos con el servicio al cliente

Con una larga tradición en la industria de los restaurantes por establecer los más altos estándares en servicio al cliente, Chick-fil-A obtuvo el reconocimiento como “el mejor servicio al cliente de comida rápida en los Estados Unidos” según el informe America’s Best Customer Service 2020 de Newsweek, entre otros honores.

Comparte tu opinión.