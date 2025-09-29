Chile y Japón buscan liderar el Grupo A y Egipto y Nueva Zelanda los primeros puntos

Santiago de Chile, (EFE).- Impulsados por sus triunfos del debut, Chile y Japón se enfrentan este martes en la segunda jornada del Grupo A del Mundial sub-20 de la FIFA, donde el combinado anfitrió y los nipones pelearán el liderato que los pondría en octavos de final.

La jornada en el Estadio Nacional de Santiago comenzará con el duelo entre Egipto y Nueva Zelanda, que van a por sus primeros puntos apuntando a meterse en la lucha por avanzar de fase, e incluso sorprender.

Chile y Japón, al ataque por la clasificación

Tras imponerse 2-1 ante los Junior All Whites con un gol agónico, Chile afronta la necesidad de mejorar en la definición ante el arco, tras mostrar gran capacidad para generar ataques.

El delantero de 20 años, Juan Francisco Rossel, de Universidad Católica, tendrá una nueva oportunidad para ser el hombre gol y guiar al conjunto chileno, que tiene en el volante Lautaro Millán, del argentino Independiente, un arma para destrabar partidos como lo hizo ante Nueva Zelanda.

El volante, nacido en Argentina de padre chileno, había jugado con la sub-20 albiceleste el año pasado, pero no fue convocado al Sudamericano en Venezuela a principios de año, así que vio su oportunidad ante el llamado de Chile.

Millán es uno de los convocados en La Rojita con más minutos en el profesional, ha jugado 26 partidos con el club de Avellaneda, incluyendo la Copa Sudamericana; de ahí su seguridad para anotar el primer gol chileno en el torneo.

Inspirado por su estreno ante los oceánicos, Millán aseguró que “esta selección no tiene límites”, convencido sobre los siguientes pasos del equipo.

Con su victoria 2-0 ante Egipto en el debut, Japón también mostró solidez y su habilidad ofensiva, especialmente con la velocidad de sus atacantes como los compañeros en el Kawasaki Frontale, Yuto Ozeki y Soma Kanda, que estuvieron muy activos frente a los africanos.

El capitán japonés, Rion Ichihara, quien marcó el penal que abrió el marcador, aseguró sobre el desempeño grupal que seguirán “haciendo las mismas cosas” y ganarán el siguiente duelo.

La zaga chilena deberá tener especial atención al delantero Hisatsugu Ishii, quien ante los Faraones sentenció el partido con un veloz ataque en los primeros minutos del segundo tiempo.

Egipto y Nueva Zelanda batallan por sumar

El seleccionado africano apostará todo su poderío físico para buscar tres puntos ante los oceánicos, después de caer en el debut ante los japoneses a los que lograron disputarle la posesión, pero estuvieron flojos en definición en el arco.

Estos jóvenes Faraones consiguieron que Egipto volviera al Mundial sub-20 tras más de una década, venciendo a Ghana en la Copa Africana de Naciones de la categoría, con lo cual se espera que tenga la compostura para ir a por la victoria.

Será una oportunidad para que el entrenador Osama Nabih coloque de titular a las estrellas que dejó en el banco ante Japón: el extremo derecho de 19 años Amr Khaled, del FC Aarau suizo, que apenas jugó los últimos 10 minutos, y Omar Khedr, reserva del Aston Villa inglés, quien no jugó.

Los Junior All Whites dejaron una mejor impresión ante el anfitrión, luchando con gallardía y demostrando que tienen en el prometedor delantero Keegan Kelly, del Denver Pioneers estadounidense, a su principal arma ofensiva.

Por María José Rey