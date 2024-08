Chileno Salas se despide de Eriksson: “Gracias míster, por todo. Buen viaje”

Santiago de Chile, (EFE).- El exdelantero chileno Marcelo Salas ofreció este lunes un mensaje de despedida al exentrenador Sven-Goran Eriksson, tras su muerte a los 76 años producto de un cáncer terminal de páncreas, al ser el único futbolista del país austral dirigido por el sueco.

“Gracias míster, por todo. Buen viaje”, escribió Salas en sus redes sociales el ex jugador de la Lazio italiana (1998-2000), en cuyo periodo estuvo bajo las órdenes del fallecido técnico y ganaron la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa italiana.

El anuncio de la muerte de Eriksson se informó este lunes, aunque el desenlace se esperaba luego de que a principios de año fuese diagnosticado en una fase terminal de esta enfermedad.

El propio exentrenador se encargó de comunicar públicamente el dictamen médico y había anunciado que “en el mejor de los casos, me queda un año (de vida)”.

Salas acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece el chileno junto al también ex técnico de la selección inglesa y la Roma, además de los exjugadores argentinos Juan Sebastián Verón y Diego Simeone, cuando coincidieron en la Lazio.

En la imagen se ve a los cuatro festejando el Scudetto que consiguieron en el 2000 con el cuadro de la capital italiana y sostienen las banderas de Argentina y Chile.

El posteo del otrora delantero de la selección chilena se unió a los cientos que ya han aparecido en redes sociales, Salas primero puso en su perfil público la despedida que publicó el equipo italiano y escribió: “Grezie per tutto Mister”, para luego colocar uno propio.