China firma nuevos acuerdos en materia de pandas con zoos de California y España

Pekín, (EFE).- La Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre iniciará una nueva ronda de cooperación internacional para la protección del panda gigante con los zoológicos de San Diego (California) y de Madrid (España) y, informaron medios oficiales.

Los acuerdos de cooperación fueron firmados “recientemente”, en tanto hay en vías de negociación convenios similares con el Zoológico Nacional de Washington y el de Schönbrunn, en Austria, según la agencia estatal Xinhua.

Este tipo de convenios es un requisito indispensable para que un país pueda acoger a osos panda y a menudo antecede al envío de ejemplares a las instalaciones con las que se suscribe el acuerdo, aunque en el caso de Madrid ya hay varios ejemplares residiendo en su zoo.

Esta nueva ronda se centrará en la prevención y control de enfermedades graves en los pandas gigantes y la protección de sus hábitats y población en libertad, así como en la “asistencia” en la construcción de parques nacionales para esta especie en China.

Además, el acuerdo menciona la puesta en marcha de una plataforma académica internacional para intercambiar conocimientos y promover las especies emblemáticas y el impulso a los intercambios personales entre China y otros países.

Según un portavoz de la Asociación, está previsto reforzar el seguimiento diario de la salud y los exámenes médicos de los pandas que viven fuera del país asiático, que enviará a expertos a atender a los animales que presenten una salud inestable y también proporcionará especialistas para cuestiones como la crianza o el tratamiento de enfermedades.

Tesoro nacional

España, EE.UU. y Austria se encuentran entre los primeros países que abrieron con China la cooperación en materia de pandas, un animal que el gigante asiático considera “tesoro nacional” y despierta pasiones entre la población.

El zoológico de Madrid es el único lugar de España que acoge a pandas gigantes y en este momento cuenta con cinco ejemplares, de los que los dos más jóvenes los gemelos You You y Jiu Jiu, nacidos en 2021, deberán regresar próximamente a China.

En el caso del zoo californiano, el propio presidente chino, Xi Jinping, desveló en noviembre pasado durante una visita a EE.UU. que había sabido que “el zoo de San Diego y los californianos están deseando darle la bienvenida a nuevos pandas”, animales que calificó de “enviados de amistad entre los pueblos chino y estadounidense”.

La firma del acuerdo llega además después de que el Zoológico Nacional de Washington despidiera -con mucha pena- el 10 de noviembre del año pasado a la familia de pandas que vivía allí, lo que dejó en cuatro el número de estos osos que reside en EE.UU., todos ellos también con fecha de regreso a China en 2024.

Los préstamos de osos panda a otros países estipulan que los cachorros deben regresar a China cuando cumplen entre dos y cuatro años, y los adultos una vez que alcanzan la vejez.

China inició la llamada “diplomacia de los pandas” a finales de los años 50, aunque no fue hasta 1972 cuando los primeros ejemplares fueron regalados a Estados Unidos tras una visita a Pekín del entonces presidente Richard Nixon.

Seis años después, en 1978, llegó a España la primera pareja de pandas tras un viaje de los reyes Juan Carlos y Sofía a China, y en 1982 nació en el zoo de Madrid el célebre Chulín, que se convirtió en un icono al ser el primer panda gigante en nacer en cautividad en Europa, y que murió en 1996.