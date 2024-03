Chiquis dice que su nueva canción ‘Diamante’ deja ver el brillo por el que ha luchado

Los Ángeles, (EFE).- La cantante estadounidense de origen mexicano Chiquis dice a EFE que lleva doce años trabajando duro para pulirse y convertirse en un “diamante” de la música, un proceso que ha inspirado su nuevo sencillo, que se estrena este jueves, además de su próximo álbum y gira, que se lanzan en mayo.

“Creo que desde el 2012 es cuando cambio mi vida completamente”, recuerda la cantante californiana sobre el año en que falleció su madre, la también cantante y compositora Jenni Rivera.

La artista, que lanza hoy su nueva canción ‘Diamante’, reflexiona sobre los obstáculos que tuvo que pasar para convertirse en una de las voces femeninas más conocidas del regional mexicano.

Recuerda que en esos años se sintió incapaz de alcanzar sus sueños y que tampoco creía que era una mujer bella ni completa.

Todos esos tiempos de zozobra los tuvo que pasar bajo la presión de la mirada pública por ser la hija mayor de la ‘Diva de la banda’ (1969-2012).

Eso la llevó a vivir una especie de montaña rusa emocional. “Hubo momentos que yo pensaba que sabía quién era. (Pensaba) que era una mujer muy segura. Pero eso era más de la boca hacia afuera”, ahonda la cantante, dos veces ganadora del Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda.

Pero hace dos años la artista comenzó a encontrar un brillo genuino. Asegura que entendió cuál era su llamado. “Siento que todas nosotras tenemos una misión y está en nuestras manos decidir en el aspecto de cómo vamos a vivir y cómo vamos a tomar las cosas que nos pasan”, explica.

“No hay una cosa ni una persona ni una situación que cambiaría para llegar a este punto”, agrega.

Ese mensaje es el que ha retratado en su sencillo ‘Diamante’, que hace parte del nuevo álbum del mismo nombre y será lanzado en dos meses.

“Me quisieron cambiar el destino y me hicieron más fuerte la mera verdad. Cosas malas y muchas presiones pero siempre pude aguantar”, canta la artista de 38 años, nacida en Long Beach (California).

Chiquis también le dedica un verso a Jenni Rivera en su nueva canción. “Mi mamá para mi es una gran joya en mi vida… y de cierta manera estoy representando a mi mamá”.

Su meta con ‘Diamante’ es que su público se sienta inspirado y empoderado. “Los diamantes se crean en la tierra, bajo presión y después resaltan y brillan. Quiero que todos brillemos y que demos la luz que tenemos y llevamos dentro”, explica sobre el tema compuesto por ella y el mexicano Luciano Luna.

“Si yo pude con todas las adversidades que he vivido ustedes también”, añade sobre el mensaje que quiere enviar al público.

Asegura que ha impregnado de mucha pasión todo el álbum con el que busca la perfección, y que evaluó entre más de 100 canciones para poder llegar al sencillo que lanza hoy.

Chiquis se prepara para grabar el video del tema en los próximos días y para arrancar la gira ‘Diamantes’ el próximo 30 de mayo en El Cajón, una ciudad a menos de 40 kilómetros al norte de la frontera entre California y México.

Junto a la Banda Abeja Reina, la artista anunció 16 fechas que la llevarán a varios escenarios de California, Arizona, Illinois, Texas, Nuevo México, Carolina del Norte y a México, hasta finales de diciembre.

Dice estar muy emocionada porque diseñó una “nueva y única” experiencia para su público y sus seguidores conocidos como los ‘Boss Bees’. “Hago una invitación a que todos me acompañen con sus atuendos más llamativos para que podamos brillar juntos”.

Se espera que en los próximos meses Chiquis anuncie más fechas de su gira para 2025.