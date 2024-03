Chris Jones, Russell Wilson y Derrick Henry acaparan atención en agencia libre de NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Chris Jones, tres veces campeón con Kansas City Chiefs; Russell Wilson, ex ‘quarterback’ de Denver Broncos, y Derrick Henry, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl con Tennessee Titans, acaparan la atención de la agencia libre de la NFL -la liga profesional del fútbol anericano-, que arrancará la próxima semana.

Jones, Willson y Henry son algunos de los nombres más atractivos entre más de 100 jugadores que a partir del próximo lunes empezarán a negociar con los equipos interesados en contratarlos para la temporada 2024 y podrán firmar contratos a partir del 13 de marzo.

Chris Jones, tackle defensivo que fue pieza clave en los triunfos de los Chiefs en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII, no recibió la etiqueta de franquicia con los campeones que le habría asegurado un ingreso de 32 millones de dólares el próximo año, lo cual permitirá a Kansas City abrir espacio en su tope salarial.

Al convertirse en agente libre, el veterano de 29 años, cinco veces seleccionado Pro Bowl, no tendrá problemas para contratarse con otro equipo, a menos que los Chiefs busquen retenerlo con una oferta que se acerque a convertirlo en el defensivo mejor pagado de la NFL, lugar que ocupa Aaron Donald, de los Rams, con 31.6 millones.

El veterano Russell Wilson, campeón con Seattle en el Super Bowl XLVIII y ex de Denver Broncos, es otra de las figuras más atractivas gracias al bajo costo que puede representar para otro equipo.

Wilson, de 35 años, despedido de Denver hace un par de días, ganará 39 millones de dólares por el contrato que tenía con los Broncos para 2024, algo que le permitiría firmar por una cantidad baja, para un quarterback, con franquicias como Steelers o Falcons, que han mostrado interés por llamarlo.

Derrick Henry, de Titans, destaca en un mercado de corredores muy competido.

Henry llegó a la agencia libre a pesar de terminar la campaña 2023 como el segundo mejor corredor de la NFL; sumó 1.167 yardas y 12 anotaciones, sólo fue superado por Christian McCaffrey de San Francisco 49ers, que acumuló 1.459 yardas y 14 touchdowns.

Entre los ‘quarterbacks’ que llaman la atención como agentes libres están los veteranos Kirk Cousins, Jacoby Brissett, Baker Mayfield y Ryan Tannehill.

Además de Henry, los corredores más deseados en la agencia libre son Saquon Barkley, Josh Jacobs, Tony Pollard y Austin Ekeler.

Los receptores que destacan son Odell Beckham Jr., Calvin Ridley y Marquise Brown. También aparece el nombre del ala cerrada Hunter Henry y los tackles ofensivos Tyron Smith y Trent Brown.

Junto a Chris Jones, en la defensiva, son agentes libres deseables Christian Wilkins, Fletcher Cox, Bobby Wagner, Frankie Luvu y Patrick Queen.