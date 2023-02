Chris Wandell monta un “equipo de estrellas” en su primer disco

Toa Baja (Puerto Rico), (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Chris Wandell lanza este jueves su primer disco, “Mi Monopolio”, el cual aseguró a EFE que agradará a todos sus seguidores por “el equipo de estrellas” que colaboran en el mismo.

Rauw Alejandro, De La Ghetto, Jowell, Rafa Pabón, Brray, Almighty, Lyanno y Kevvo son algunos de los colegas que Wandell incluyó entre las doce canciones que forman parte de su primera producción, que presenta luego de más de tres años destacándose como compositor para otros artistas.

“Terminó la espera”, afirmó Christian De La Mata Santana, nombre de pila de este artista urbano de 27 años, en una entrevista con EFE en el estudio de grabación La Bóveda en Toa Baja, municipio en la costa norte de Puerto Rico.

“Quise hacer un disco de colaboraciones”, explicó Wandell sobre el objetivo del álbum, en el que también participan Luar La L, D-Alexis y Paulino Rey.

DE COMPOSITOR PARA OTROS ARTISTAS A CANTANTE

Wandell detalló que hay canciones del disco que fueron grabadas hace más de tres años, tiempo en el que compuso temas para Lyanno y Farruko, pero que a través del tiempo se han actualizado para que se mantengan vigentes con los sonidos actuales del género urbano.

El joven también colaboró como compositor en temas de Almighty como “Personalidades” y “Amárrate Las Timber”.

“Es lo que estaba esperando. Necesitaba un ‘show’ nuevo, de música nueva y soltar mucha música de cantazo, porque siempre estaba sacando sencillos y no es lo mismo darle la misma variedad a la gente”, sostuvo.

A nivel musical, Wandell, criado en Río Grande, municipio en la costa noreste de Puerto Rico, dijo que el disco “Mi Monopolio” es “bien completo”, pues cuenta con temas en los ritmos de trap, reguetón y “drill”.

No obstante, admitió que el álbum “no necesariamente” cuenta con los mejores doce temas que ha escrito y grabado, pero sí al menos los más importantes para él y de los cuales -aseguró- su público disfrutará.

También reconoció que debido al tanto tiempo de espera por lanzar su primer disco, al próximo le dará a sus seguidores “a un Chris Wandell que cambió por completo”, porque se basará en la fusión de ritmos e incorporará otros, como la salsa y la bachata.

CASI GRABA UN TEMA CON BAD BUNNY

Una gran oportunidad que tuvo Wandell a principio de su carrera y que no pudo concretar fue grabar un tema con Bad Bunny, actualmente el artista más escuchado en el mundo en las plataformas musicales.

Y es que, según contó Wandell a EFE, en el año 2016, cuando ambos artistas arrancaban sus carreras descargando sus sencillos en la plataforma musical SoundCloud, Bad Bunny lanzó el tema “Diles” y propuso hacer un “remix” (remezcla) junto a él y Almighty.

Sin embargo, de acuerdo con Wandell, Almighty se demoró en grabar su parte y el productor musical DJ Luian se comunicó con Bad Bunny para hacer ese “remix” junto a Ozuna, Arcángel, Farruko y Ñengo Flow.

Pese a que no se produjo el junte para “Diles”, Bad Bunny quiso hacer la remezcla de “Polaroid”, la primera canción que Wandell publicó en SoundCloud.

“Bad Bunny grabó, pero para ese entonces mi equipo no estaba en la misma página que yo”, lamentó Wandell sobre aquel momento y posible oportunidad de su vida para grabar con el famoso artista.

“Pude haber salido con ‘Diles’ y la historia pudo haber sido otra. (Pero) el tiempo de Dios es perfecto y cuando llegue el momento, pasará de manera orgánica”, afirmó con optimismo.