CHRISTIAN ALICEA cierra un año triunfal y anuncia el lanzamiento de su calendario 2025

• Una iniciativa inspirada en sus raíces como bombero que celebra su conexión con la música y su público

Miami, FL – Christian Alicea despide un 2024 repleto de logros extraordinarios con un anuncio especial: el lanzamiento de su calendario 2025. Esta iniciativa, profundamente personal para el cantante puertorriqueño, rinde homenaje a sus inicios como bombero, una etapa que marcó el comienzo de su historia y moldeó su conexión con la comunidad. La idea del calendario, que surge de preguntas recurrentes sobre si había hecho uno durante su tiempo como bombero, se materializa ahora como un regalo único y significativo.

El calendario llega en un momento clave, acompañado por el estreno del remix de Navidad de Sergio George “Qué Culpa Tengo Yo” del cual él forma parte junto a Lenny Tavárez y Rafa Pabón. Este lanzamiento resalta la capacidad de Alicea para innovar dentro de la música tropical, fusionando tradiciones con frescura contemporánea.

El 2024 ha sido un año estelar para Christian Alicea, consolidando su presencia como una de las voces más dinámicas de la salsa moderna. Su álbum Yo Deluxe le valió una nominación al Latin GRAMMY® como Mejor Álbum de Salsa y dos nominaciones al Premio Lo Nuestro en las categorías de Álbum del Año – Tropical y Artista Revelación Masculino. Billboard también lo destacó como uno de los ‘15 Latin & Spanish Artists to Watch in 2024’ y como ‘Billboard Latin Artist on the Rise’, reconociendo su rápido ascenso en la industria.

Su éxito “Voy a Beber” recibió remixes innovadores, incluyendo una versión Dancehall producida por Tony ‘CD’ Kelly con Beenie Man y una interpretación Afro House a cargo de DJ Buddha. Además, su tema “Me Enteré” se convirtió en un fenómeno viral, acumulando más de un millón de streams y vistas combinadas, y alcanzando el chart Viral 50 de Spotify en España. El ‘challenge’ de la canción generó más de 18.7K videos en TikTok, consolidando su conexión con nuevas audiencias. Además, su colaboración con Olga Tañón en “Vamos a Ser Feliz,” se convirtió en referencia esencial dentro de la música latina actual.

En el escenario, Alicea brilló con presentaciones memorables, destacándose en ciudades como Medellín, Nueva York, Chicago, Atlanta, Boston y Miami, consolidándolo como un talento que trasciende generaciones.

También tuvo una candente presentación en los Latin GRAMMY donde tuvo el honor de cantar al lado del gran Tito Nieves en el segmento producido por Marc Anthony y dirigido por el maestro Sergio George que también contó con la participación de La India, Grupo Niche, Oscar D’ León y Luis Figuroa. También tuvo el honor de participar en un evento de la Fundación Cultural Latin GRAMMY que celebró el legado de Celia Cruz: 100 años de la Reina de la Salsa, compartiendo escenario con artistas icónicos como Albita, Gente de Zona, Ivy Queen, José Alberto “El Canario”, Luis Enrique, Tito Nieves y Enrique Santos.

En el escenario, Alicea brilló con presentaciones memorables, destacándose en ciudades como Medellín, Nueva York, Chicago, Atlanta, Boston y Miami, consolidándolo como un talento que trasciende generaciones.

También tuvo una candente presentación en los Latin GRAMMY donde tuvo el honor de cantar al lado del gran Tito Nieves en el segmento producido por Marc Anthony y dirigido por el maestro Sergio George que también contó con la participación de La India, Grupo Niche, Oscar D’ León y Luis Figuroa. También tuvo el honor de participar en un evento de la Fundación Cultural Latin GRAMMY que celebró el legado de Celia Cruz: 100 años de la Reina de la Salsa, compartiendo escenario con artistas icónicos como Albita, Gente de Zona, Ivy Queen, José Alberto “El Canario”, Luis Enrique, Tito Nieves y Enrique Santos.