 Christian Nodal es el primer artista de regional en aparecer en portada de Rolling Stone

México.- (Notistarz).- Christian Nodal sigue haciendo historia en la música, al ser el primer artista de regional mexicano en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone en su edición en español y hablar sobre los problemas que enfrentó mucho antes de ser famoso.



El cantante de “Botella tras botella” ofreció una extensa entrevista en la cual habló de uno de los temas medulares en su vida, su familia y en especial los problemas de salud que enfrenta su mamá, quien por muchos años sufrió epilepsia, y su padre llevaba a cuestas la responsabilidad de toda su familia.



“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!'”, refirió en la charla con la revista.



El cantante es uno de los más destacados del regional mexicano y se posiciona como uno de los favoritos, incluso a sus 23 años se ha posicionado como uno de los artistas mexicanos más escuchados en todo el mundo, refiere la revista.



“Nodal representa una nueva generación de artistas que no permitieron la caída de un género que ha representado la cultura mexicana y latinoamericana por más de 60 años. Recibió, y ahora representa, el legado de los más grandes de la música mariachi y norteña”, agregó.



“Es mágico, la música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no?



“Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías”, indicó sobre que el género es tendencia.