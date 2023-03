Christian Nodal y Cazzu estarían esperando a su primer bebé

México, (Notistarz).- El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, y la trapera Cazzu están a la espera de su primer bebé, aunque no han sido ellos quieren revelaron la noticia, una fuente asegura que quieren esperar un tiempo más en el que no haya complicaciones.

De acuerdo con la revista TvNotas, una persona cercana a la pareja confirmó que la argentina está embarazada, luego de que se desataran los rumores en la pasada edición del Premio Lo Nuestro que se celebró en Miami, cuando la cantante apareció con un vestido transparente pero dejaba ver un pequeño vientre abultado.

Según la fuente, ninguno de los dos quiere hacer pública la noticia hasta que ella cumpla los tres meses de gestación y no tenga complicaciones, además afirmó que el cantante mexicano está tan emocionado con la noticia que ya dejó de tomar y está concentrado en retomar su carrera lo más pronto posible.

Aunque indicó que Nodal ya comenzó a darle la noticia a su círculo más cercano que incluye a sus amigos y familiares tanto de él como de ella, incluso les ha dicho que la cantante se habría embarazado a final de enero.

“Los tiempos de Dios son perfectos, y los sueños se hacen realidad. La gente más allegada a Christian sabíamos que uno de sus sueños más grandes era convertirse en padre antes de los 24 años, y fue tanto su deseo, que lo va a cumplir: la llegada de una bendición, de un bebé. La noticia y confirmación se las dieron primero a ellos en enero, y bueno, después él fue el encargado de decirnos a nosotros”, dijo la fuente.