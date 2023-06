Christie´s saca a subasta la colección de objetos personales de Donna Summer

Nueva York, (EFE).- La colección de objetos personales de Donna Summer, la reina de la música disco fallecida en 2012 a los 64 años, sale a la venta el 29 de junio próximo en una subasta organizada por la casa Christie´s en Nueva York y en la que los interesados pueden pujar desde el 15 de junio.

Se incluyen ropa y zapatos de la diva negra, accesorios -gafas de sol, pendientes y collares-, portadas de sus discos, trofeos obtenidos a lo largo de su carrera como discos de oro, canciones manuscritas de su puño y letra y numerosas fotografías tomadas por ella misma en sus viajes con una cámara polaroid.

Son en total 147 lotes los que salen a la venta con precios relativamente asequibles para este tipo de subastas, pues van desde los 100 dólares de algunos lentes de sol al objeto más caro, un collar de platino y diamantes con un precio de salida de 15 a 20.000 dólares.

Una de las facetas menos conocidas de la intérprete de “Last Dance” es la de pintora: Donna Summer se relajaba durante las agotadoras giras pintando óleos de temática tanto figurativa como abstracta, y entre los cuadros que dejó firmados salen a la venta “Chairman of the Board” (de 8 a 10.000 dólares) o “Two women with Guitarist”.

No debe ser casualidad que la venta de la colección de Summer coincida con la aparición de un documental sobre su vida, Love to Love You, Donna Summer, que se estrenó hace diez días en la cadena HBO.

En el documental, Donna Summer hace algunas revelaciones desconocidas sobre su vida, como el hecho de que sufriera abusos por parte de un pastor protestante en su infancia, un hecho que la marcó por siempre, pero no fue el único: en una escena, aparece lamentando las relaciones “con algunos de los hombres abusivos en los que confié, y que no merecían esa confianza”.