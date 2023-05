Christina Aguilera se presentará en Semana del Orgullo en Nueva York

Nueva York, (EFE).- La cantante Christina Aguilera encabezará dos conciertos de recaudación de fondos en Nueva York como parte de los eventos de la Semana del Orgullo, del 19 al 25 de junio, que concluye con el esperado desfile a través de la Quinta Avenida.

La primera presentación de la premiada intérprete de “Genie in a Bottle” a beneficio de la comunidad LGBTQIA+ será el Día de Stonewall, el 23 de junio en la plaza del Hudson Yards, en Manhattan, y dos días más tarde en el Brooklyn Army Terminal.

El Día del Stonewall, -lleva el nombre del mítico bar neoyorquino, epicentro hace 54 años de la internacionalización de la defensa de los derechos del colectivo, LGBTQ- es organizado por el grupo comunitario Pride Live y contará con varias mujeres en el escenario entre ellas la actriz y defensora de los derechos de las personas transgénero, Angélica Ross.

Lanzado en 2018, el Día de Stonewall es un día nacional de concienciación para conmemorar el aniversario de la Rebelión de Stonewall de 1969.

Mientras que NYC Pride, que organiza la popular marcha del Orgullo informó que Aguilera será la estrella principal en su fiesta anual de recaudación de fondos el 25 de junio, que este año será en su nueva sede del paseo marítimo en Brooklyn.

Aguilera, ganadora de siete premios Grammy y que ha vendido más de 75 millones de discos en el mundo, afirmó estar “emocionada” de encabezar el espectáculo en la Isla del Orgullo como llaman esa semana al renovado paseo marítimo.

“Siempre estoy lista para celebrar la fuerza y la resiliencia de todos los miembros de la comunidad LGBTQIA+ y sus aliados”, indicó la estrella, que este año fue reconocida precisamente por su historia de apoyo a esta comunidad, por lo que fue destacada con el Premio Advocate for Change en los Premios GLAAD Media Awards.

En 2021 la estrella pop recibió el premio Music Icon Award en los People’s Choice Awards, seguido por el Premio Spirit of Hope en los Billboard de la Música Latina 2022.

Este año el desfile del Orgullo se realizará bajo el lema “Fuerza en al solidaridad” en momentos en que ha habido un aumento de ataques contra miembros de esta comunidad, expresada en la violencia física y en legislación que en particular ha impactado a los jóvenes LGBTQIA+.