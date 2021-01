Christopher Cuéllar deja la selección mexicana de fútbol femenino

México, (EFE).- El entrenador Christopher Cuéllar ha dejado el banquillo de la selección femenina de México, anunció la Federación de Fútbol, aunque no explicó la causa.

“La Federación agradece a Christopher Cuéllar por los años en que formó parte de la estructura de selecciones nacionales y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, dice un comunicado.

El estratega participó en distintos cargos en dos mundiales de mayores (Alemania 2011 y Canadá 2015), cuatro de la categoría sub’20 (Rusia 2006, Alemania 2010, Japón 2012 y Francia 2018) y cuatro en la sub’17 (Trinidad y Tobago 2010, Azerbaiyán 2012, Costa Rica 2014, Jordania 2016).

Cuéllar se involucró con los equipos nacionales de mujeres en México en el 2005, como auxiliar técnico voluntario y entrenador de porteras. En el 2001 se graduó de entrenador y se hizo cargo de los conjuntos sub’17 y sub’20.

Desde el 2019 comandó la selección mayor, que pasa por una baja de rendimiento al no ganar el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no ganar el boleto del Mundial del 2019 y ser eliminado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El fútbol mexicano de mujeres vive uno de sus mejores momentos en lo referente a la participación de jugadoras en ligas europeas, con figuras como la delantera Charlyn Corral, del Atlético de Madrid, ganadora del premio Pichichi de la Liga española en el 2017-18, Kenti Robles, defensa del Real Madrid, y la guardameta Pamela Tajnar, del Logroño, entre otras.

Sin embargo a nivel de selecciones al país le ha costado transcender a nivel de la Concacaf.

La Federación no anunció quien sustituirá a Cuéllar y hay expectativas por ver, quien tomará el grupo, que tendrá la meta de regresar a México a los Mundiales, en el de Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos, en París 2024.

