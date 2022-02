Científica logra ciudadanía de EEUU tras recobrar documentos enviados a cueva

Denver (CO), (EFE).- Una científica española radicada desde hace décadas en Colorado debió acudir a un senador federal para localizar la única copia de su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense luego de que, por error, el documento fuera enviado a un archivo subterráneo en una caverna en Misuri.

Según se hizo público este jueves durante la ceremonia de naturalización de la doctora Imma Ferrer, nacida y educada en Barcelona, la intervención del senador Michael Bennet, demócrata por Colorado, le permitió no solamente recibir la ciudadanía de Estados Unidos luego de más dos décadas en el país, sino también continuar con su carrera científica en este estado.

Ferrer, casada con un estadounidense, llegó a Colorado en 2000 para cursar estudios posdoctorales en la Escuela de Minas (Universidad de Minería) en Golden y luego, en 2008, inició su trabajo de investigadora de métodos de detección de contaminantes ambientales (específicamente pesticidas y medicamentos) en la Universidad de Colorado en Boulder.

Hace un año completó su solicitud de naturalización y la envió al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS). Luego de las entrevistas correspondientes, se le informó que 120 días después habría una decisión sobre su caso.

Pero, en vez de ser notificada sobre una decisión, se le informó que USCIS había perdido la solicitud y, por consiguiente, también importantes documentos originales que deben adjuntarse a esa solicitud.

Ferrer entonces contactó a la oficina de Bennet, quien descubrió que, debido a la pandemia de covid-19, varios archivos federales de casos inmigración habían sido cerrados y permanecían cerrados, imposibilitando así el acceso de los interesados a las solicitudes o documentos correspondientes.

Uno de esos centros es la Oficina Nacional de Administración de Archivos y Registros, con instalaciones subterráneas de millones de metros cuadrados construidas en minas abandonadas y cavernas naturales en Kansas City, Misuri.

“Ella nunca hubiese podido por sí sola navegar la burocracia del Servicio de Inmigración y eso es precisamente lo que mi oficina hace”, comentó Bennet al presidir la ceremonia de naturalización de Ferrer y otras 24 personas.

Una vez que Bennet descubrió dónde estaban los documentos “perdidos” de la científica española, el senador debió convencer a las autoridades de USCIS de que realizasen un “viaje especial” a las cavernas de Kansas City para recuperarlos. La institución accedió a ese pedido y Bennet eventualmente le entregó en persona los documentos a Ferrer.

Según el senador, si él y su oficina no hubiesen intervenido, la solicitud de Ferrer “todavía seguiría en la caverna”.

Al concluir la ceremonia de naturalización, Ferrer expresó que “se siente bien el poder decir ‘Ahora soy ciudadana de Estados Unidos’ y vivir en una democracia, algo que no sucede en todos los países”. Inmediatamente, ella y otros de los nuevos ciudadanos se registraron para votar.

Ferrer indicó que ahora ella continuará con sus investigaciones medioambientales, siendo sus dos estudios más recientes los relativos al desafío de detectar contaminantes desconocidos en el agua y a la contaminación causada por la fracturación hidráulica para la extracción de petróleo o gas natural.

Bennet, por su parte, sostuvo que, tras enterarse de la situación de Ferrer, trabajará desde su escaño en el Congreso federal para ayudar “a todos los otros inmigrantes que también quedaron en el limbo”.