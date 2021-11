Científicos alertan sobre la cantidad de desechos plásticos que genera la pandemia

Desechos plásticos, una pandemia de la que no se habla y está preocupando a la comunidad científica

NotiPress.- Un nuevo reporte realizado por Proceedings of the National Academy of Sciences en Estados Unidos señaló que a nivel mundial se produjeron cerca de 8,4 millones de toneladas de desechos plásticos en el transcurso de la pandemia por Covid-19. Poco más del 87% de estos residuos fueron generados por hospitales y sólo el 8% fueron residuos de máscaras faciales y guantes. En tanto, los kits de prueba de virus y sus envases representan el 5% de los desechos.

América del Norte y Sur representan menos del 25% de estos residuos plásticos relacionados con la pandemia, a pesar de que los continentes han registrado alrededor del 70% de los casos por Covid-19 en todo el mundo.

Los investigadores también señalaron que al menos el 1% de los desechos plásticos terminarán en los océanos, debido al vertido de ríos y otras cuencas hidrográficas. De acuerdo con el organismo, se estima que alrededor de 30 mil toneladas de desechos plásticos o EPP terminen en los mares y afecten los ecosistemas marinos.

Asimismo, el 71% de los desechos plásticos descargados en el océano, probablemente terminen en las playas a finales de 2021. “Los desechos plásticos causan daños en la vida marina y se han convertido en una importante preocupación ambiental mundial”, se puede leer en el informe.

El trabajo en conjunto fue encabezado por científicos de la Universidad de Nanjing en China y la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego. Los grupos de trabajo determinaron que a nivel mundial la conciencia pública sobre el impacto ambiental de los EPP debe ir en aumento, para hacer conscientes a las personas del daño ambiental.

Una pieza clave para determinar los resultados fue el uso de un modelo predictivo creado por ambas instituciones sobre los niveles de residuos plásticos generados a través de este uso. El modelo determinó que los niveles de exceso de plástico generado durante la pandemia podrían ser cercanos a 4,4 millones de toneladas o incluso llegar a 15,1 millones de toneladas.

Para los científicos, esta situación plantea un problema duradero el cual impactará a mediano y largo plazo el ambiente oceánico debido a la acumulación en las playas y sedimentos costeros. “Pedimos una mejor gestión de residuos médicos en los epicentros de la pandemia, especialmente en los países en desarrollo”, afirmó Philippe Miron, coautor del estudio.

Diversos factores llevaron al aumento de la producción de plástico durante la pandemia, por ejemplo la demanda de EPP; al mismo tiempo la industria del reciclaje se vio obligada a cerrar. La pandemia por Covid-19 ha llevado a una mayor demanda de plásticos de un solo uso, ello intensifica la presión sobre un problema global de desechos plásticos ya fuera de control. Actualmente se desconoce la magnitud y el destino de toda la basura producida por material quirúrgico desechable y aún se está calculando el impacto de la pandemia sobre la descarga de plástico.