Científicos encuentran que las chispas eléctricas son posibles en Marte

Científicos sugieren que la fricción puede provocar pequeñas chispas eléctricas en condiciones atmosféricas normales en Marte, aunque estas sean débiles

NotiPress.- Investigadores de la University of Oregon realizaron experimentos en una cámara en condiciones similares a las de Marte en un laboratorio. A raíz de de ello, científicos sugieren, la fricción puede provocar pequeñas chispas eléctricas en condiciones atmosféricas normales.

“La fricción causada por las partículas secas de polvo marciano que hacen contacto entre sí puede producir una descarga eléctrica en la superficie y en la atmósfera del planeta”, aseguran los exploradores en un artículo publicado en la revista Icarus. Sin embargo, es probable que tales chispas eléctricas sean pequeñas y representen poco peligro para futuras misiones robóticas o humanas al planeta rojo.

Importante mencionar, desde la década de los setentas la comunidad científica tiene la interrogante sobre la posibilidad de actividad eléctrica en dicho planeta. Específicamente, han tratado de determinar experimentalmente si podrían ocurrir grandes tormentas eléctricas y relámpagos en el cuarto planeta del sistema solar. De igual manera, tener conocimiento si la electricidad estática generada por las partículas de los vehículos que golpean la roca (en su mayoría basáltica) representarían un peligro para los visitantes astronautas con equipo de protección.

En su exploración, científicos utilizaron cenizas volcánicas como sustituto del polvo marciano y descubrieron, las chispas eléctricas en los remolinos de polvo y las tormentas en Marte son realmente posibles. No obstante, dichas descargas serían pequeñas dados los campos eléctricos débiles, cercanos a los 20 mil voltios por metro.

“Pueden parecer brillar y crujir mientras ruedan por el paisaje seco de Marte, pero con descargas probablemente tan pequeñas que pueden no ser visibles excepto a través de la detección de sus ondas de radio”, enfatizó el investigador Joshua Méndez Harper. Además, el especialista agregó, la atmósfera marciana está catalogada como mala para almacenar cargas de energía.

Sin embargo, los experimentos anteriores para determinar si podrían ocurrir descargas de chispas eléctricas no fueron del todo concluyentes. Esto debido a que las partículas se arremolinaron, lo cual provocó un contacto con las paredes de los recintos de prueba. Inclusive, algunos experimentos utilizaron partículas de materiales que no se encuentran en Marte y estos contactos pueden haber llevado a una carga no característica de una tormenta de polvo marciana.

La gran conclusión de dicho estudio es que Marte puede ser un lugar eléctricamente activo, aunque en formas bastante diferentes a la Tierra. Los científicos enfatizan, el polvo analógico de este planeta se carga fácilmente hasta el punto de descarga, incluso cuando los granos no se frotan con otras superficies. “Sugiere que los futuros colonos puedan encontrar un mundo modificado por la electricidad estática de formas sutiles”, concluyó el grupo de analistas de la University of Oregon.