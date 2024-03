Cientos de fans reciben a los Dodgers, liderados por Ohtani, al aterrizar en Seúl

Seúl, (EFE).- Cientos de seguidores se dieron cita para recibir hoy viernes a su llegada a Seúl a los Dodgers de Los Ángeles y a su superestrella japonesa Shohei Ohtani.

El avión del equipo angelino tocó tierra hacia las 14.30 hora local (5.30 GMT) en el aeropuerto de Incheon, al oeste de la capital surcoreana, donde Dodgers y Padres de San Diego abrirán la temporada de las Grandes Ligas el próximo 20 de marzo.

Ohtani fue el primero en salir por la puerta de llegadas ante el estruendo de los cientos fans congregados ahí.

El pelotero japonés apareció rodeado por personal de seguridad y seguido de cerca por su mujer, Mamiko Tanaka.

Poco antes de embarcar en el avión para Seúl, tanto Ohtani como los Dodgers publicaron por primera vez imágenes de Tanaka, exbaloncestista de 27 años que militó durante cuatro temporadas en el Fujitsu Red Wave de Kawasaki de la liga nipona.

El pelotero japonés había anunciado a final de febrero que se había casado con una mujer de su misma nacionalidad, pero no difundió ni su imagen ni su identidad.

Los miembros del club de fans de Ohtani en Corea del Sur desplegaron pancartas y entonaron diversos cánticos al ver a su ídolo.

Otros jugadores de los Dodgers, como el también japones Yoshinobu Yamamoto o Mookie Betts asomaron por la puerta de llegada para alegría de los aficionados.

El arribo del equipo a Seúl quedó a su vez ligeramente empañado por el lanzamiento de un huevo contra el entrenador principal del conjunto angelino, Dave Roberts.

El huevo no alcanzó a Roberts e impactó en el suelo y las autoridades aún no han podido dar con la persona que lo lanzó.

Ohtani, Betts y Freddie Freeman tienen previsto ofrecer una rueda de prensa mañana sábado en el Gocheok Sky Dome de Seúl.

Ese mismo estadio acogerá el estreno de la temporada 2024 de las Grandes Ligas con enfrentamientos entre Dodgers y Padres el 20 y 21 de marzo, en lo que supondrán los primeros partidos oficiales de la MLB en disputarse en Corea del Sur.

El 17 y 18 de marzo, ambos equipos celebrarán encuentros de exhibición ante dos escuadras locales, los Kiwoom Heroes y los LG Twins, y la selección nacional surcoreana.