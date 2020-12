Cierre de frontera se extiende hasta el 21 de enero

Washington, (EFE News).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que extenderá hasta el 21 de enero las restricciones de viajes no esenciales a través de las fronteras con México y Canadá, con el fin de impedir la propagación de la covid-19.

“Seguimos cooperando estrechamente con México y Canadá para mantener el comercio y los viajes esenciales abiertos, al tiempo que protegemos a nuestros ciudadanos del virus”, indicó en un mensaje el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.

“Mientras que esta Administración continúa haciendo grandes avances hacia una vacuna para la covid, reevaluaremos las restricciones de los viajes no esenciales, otra vez, a comienzos del año nuevo”, añadió.

Estados Unidos, con más de 15,6 millones de casos de la covid-19 y más de 292.600 muertos por la enfermedad, ha experimentado en las semanas recientes un incremento en las tasas de contagio y hospitalización.

La extensión de las restricciones de viajes hasta el 21 de enero deja en manos de la Administración entgrante del demócrata Joe Biden la determinación de continuar o suspender las medidas adoptadas en marzo pasado.

Bajo un acuerdo puesto en marcha por los tres países el 21 de marzo pasado, y que debía expirar el 21 de diciembre, las restricciones no afectan las cadenas de suministros, incluidos los camiones que se consideran esenciales para atender las necesidades de alimentos, combustible y medicamentos de las poblaciones a ambos lados de las fronteras.

A fines de noviembre pasado, cuando los tres países aprobaron la más reciente extensión de las restricciones por 30 días, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que el Gobierno del país latinoamericano había propuesto la medida, que tiene un impacto más fuerte en las ciudades fronterizas.

