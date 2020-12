Cifra de indocumentados en EEUU sigue estable pero cambia su composición

Washington, (EFE News).- La cifra de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable, entre los 10,5 millones y 12 millones de personas, desde la Gran Recesión de 2007-2009, pero el origen de esta población se ha hecho más diverso, según un informe que publica este jueves el Instituto de Política Migratoria (MPI).

Antes de la crisis económica de hace más de una década, se calculaba que había al menos 12,3 millones de migrantes indocumentados después de un prolongado período de crecimiento dsurante las décadas de 1990 y 2000.

“Los países de origen de los inmigrantes indocumentados ha cambiado, por ejemplo, con una disminución de los migrantes desde México, y el continuo crecimiento de las poblaciones oriundas de otras regiones del mundo, en particular Asia y América Central”, señaló el MPI.

También ha disminuido – del 30 5 % en 2007 al 23 % en 2018 – la proporción de indocumentados comparados con la población general del país, en tanto que ha crecido la proporción de los inmigrantes legales y, entre ellos, los que se han hecho ciudadanos estadounidenses.

Las cifras de indocumentados mexicanos están entre los 5 millones, calculados por el Centro Pew, y los 6,6 millones en el cálculo del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque este contingente ha venido disminuyendo desde 2007, los mexicanos siguen siendo la mayor comunidad de inmigrantes indocumentados, con 51 % del total.

Muy de lejos siguen los indocumentada originarios de El Salvador, con 7 %; Guatemala, con 5 %; India, con 4 %; China y Hong Kong con 4 % y Las Filipinas con 2 %.

De acuerdo con el análisis de MPI, los indocumentados representan el 23 % de la población inmigrante de Estados unidos, en la cual los ciudadanos naturalizados son el 44 %, los residentes permanentes legales son el 28 %, y los extranjeros con visa temporal son el 4 %.

California, con 2,62 millones, es el estado que alberga a más inmigrantes indocumentados, el 24 % del total, seguido por Texas con 1,73 millones (16 %); Nueva York, con 866.000 (8 %); y Florida con 732.000 (7 %).

El Condado de Los Ángeles se distingue por albergar al mayor número de inmigrantes indocumentados, esto es 880.000 personas o el 8 % de toda la población indocumentada del país.

En lo que hace a los logros académicos, el 44 % de los indocumentados tenía, en 2018, una educación que no había completado la escuela secundaria, el 37 % tenía diploma de secundaria o algún curso universitario, y el 19 % tenía un diploma de bachillerato o de estudios de nivel más alto.

Pero en esta categoría las diferencias son notables: el 82 % de los indocumentados procedentes de India, junto con el 55 % de los oriundo de China, tenían un diploma de bachillerato o de estudios de nivel más alto.

Por contraste, el 65 % de los indocumentados guatemaltecos, junto con el 57 % de los mexicanos y el 58 % de los salvadoreños no había completado la escuela secundaria.

