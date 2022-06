Cine mexicano se convierte en “maquilador de streaming”, alerta Giménez Cacho

Guadalajara (México), (EFE).- El cine mexicano corre el riesgo de convertirse en una “maquiladora” (fábrica) para las productoras extranjeras y plataformas de contenido en línea, si no hay inversión del Gobierno federal, advirtió a Efe el actor hispanomexicano Daniel Giménez Cacho.

“Se han eliminado los fideicomisos que había, el fomento fiscal se vuelve muy complicado, eso va a redundar en que hay cada vez menos producción, entonces nos volvemos maquiladores, ya no tenemos que cruzar la frontera para trabajar sino que vienen las plataformas con sus criterios y los algoritmos a que nosotros hagamos sus contenidos”, comentó.

En entrevista, antes de la charla con estudiantes que ofreció como parte de sus actividades en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, señaló que ante el “imperio de las plataformas” y la falta de producción de proyectos mexicanos el público tendrá contenidos con temáticas que no reflejan la diversidad del país.

“Tienen el control de las plataformas, de decirnos qué es lo que la gente quiere y eso vamos a hacer, la gente solo quiere lo que conoce y vamos a empezar a repetirnos y repetirnos y morir, ese es el futuro cuando todo se vuelve homogéneo, por eso es tan importante la diversidad porque es lo que hace que nos renovemos y crezcamos”, señaló.

El artista hizo estas declaraciones después de que el Gobierno mexicano en 2021 recortó 46 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) al Instituto Mexicano de Cinematografía, órgano rector del cine en este país, además de desaparecer fondos para la producción de películas.

UN ACTOR GALARDONADO

Giménez Cacho es uno de los invitados especiales al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se desarrolla en esta ciudad mexicana hasta el 18 de junio, en donde fue homenajeado con el premio Mayahuel de Plata y con un libro en el que hay un recorrido por sus 40 años de carrera.

El actor de 61 años de edad, quien ha destacado en películas como “La mala educación”, “Blancanieves” y “Arráncame la vida“, expresó que los homenajes parecen ser “el fin de la fiesta” de una carrera en la que se ha consolidado como uno de los histriones más reconocidos de Iberoamérica.

Con 45 filmes y una decena de series de televisión, Giménez Cacho ha obtenido varios Premios Ariel además del galardón al mejor actor en el Festival de Málaga en 2013 y nominaciones a los Premios Goya y Premios Platino.

El intérprete afirma estar en un momento de su carrera que podría marcar un parteaguas luego de protagonizar “Bardo”, la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu que fue rodada en varias locaciones de México y que le significó una “experiencia única” y un “gran crecimiento actoral”.

La producción de Iñárritu le permitió conocer otra forma de filmar y preparar la película a la que nunca había tenido acceso pese a realizar proyectos internacionales, en diferentes ocasiones.

“Fue un privilegio, un lujo, una fantasía, no me imaginé trabajar así, la vida te va sorprendiendo y nunca te imaginas qué puertas se abren y te llegan a otras y jamás me hubiera imaginado esto. Si va a ser un parteaguas, no se puede saber todavía”, afirmó.

UN PROYECTO DE OTRO NIVEL

Giménez Cacho consideró que la calidad de la producción y el reconocimiento internacional del trabajo que realiza González Iñárritu, ganador de cinco premios Óscar por su películas “Birdman” y “The revenant”, podría llevar su carrera a otro nivel.

“Ya veremos, en todo caso los ingredientes que hay (en la película) son buenos, no puede salir mal, el guion es insólito, muy sólido, todo tiene un lugar, la gente que trabajó, la fotografía, está todo para que sea una gran película pero luego esas cosas ya no dependen de uno”, dijo.

“Bardo” es la primera película de González Iñárritu filmada en México desde el año 2000 y cuenta también con la actuación de la argentina Griselda Siciliani.

La fotografía corrió a cargo de Darius Khondji y el diseño de producción fue de Eugenio Caballero.

Se espera que la cinta se estrené a finales de 2022 en la plataforma Netflix y en salas de cine.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara continúa hasta el 18 de junio con una amplia selección de 166 filmes tanto en su competencia oficial como en los programas paralelos.

Casi un centenar de filmes forman parte de la selección oficial en competencia en las categorías de corto y largometrajes de ficción y documental tanto en la sección mexicana como iberoamericana, además del programa de películas de animación, de la diversidad sexual y una nueva sección de cine socioambiental.