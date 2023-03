CINQ MUSIC & RANCHO HUMILDE UNA PAREJA HECHA PARA EL ÉXITO

• Luego de su exitoso showcase en SXSW 2023, las compañías continúan trabajando para llevar lo mejor de la música mexicana al mundo.

• Ivonne Galáz, Janine y Tania Domínguez de Rancho Humilde han estado redefiniendo el panorama de la música latina.

LOS ÁNGELES.- Luego de una reciente inversión de cerca de 100M de dolares en el mercado independiente, el sello independiente y distribuidor Cinq Music lanzó una cantidad significativa de éxitos a lo largo de los últimos meses, esto de la mano de uno de sus principales socios en el mercado Latino: Rancho Humilde. Los negocios entre las dos compañías han permitido que ambas estén en un nivel superior de crecimiento, siendo que han extendido su acuerdo para expandir aún más el sello discográfico independiente número 1 en la música mexicana.

Estos son algunos de los éxitos que reafirman los esfuerzos de Cinq Music junto a su socio Rancho Humilde:

• ‘En El Radio Un Cochinero’ | Victor Cibrian | Rancho Humilde | Single

La canción lleva más de 154M reproducciones en la plataforma Spotify, además Me superar los 114 millones de vistas en YouTube. Este tema de Victor Cibrian se quedó con el premio a “Canción Viral del Año” en los Premios de la Radio en México, y no es para menos, pues el tema encontró su éxito en las plataformas de video corto como TikTok y Reels, siendo la banda sonora de diversas situaciones divertidas de los fanáticos del Regional Mexicano. Victor continúa abriéndose camino de la mano del sello Rancho Humilde y la distribución de Cinq Music.

• ‘No Le Aflojo’ | Los Gemelos De Sinaloa & Fuerza Regida | Rancho Humilde | Single

Nominados en la categoría de Artista Nuevo del Año en los premios Latin Billboard de 2022, Los Gemelos de Sinaloa lograron llamar la atención de la industria musical y los fanáticos del Regional Mexicano. ‘No Le Aflojo’, un tema en colaboración del reconocido grupo Fuerza Regida arrasó con los números en las plataformas digitales. Algunas de sus cifras son: 96M en Spotify, 30Men Apple Music, además de estar cerca de 20 semanas en el Hot Latin Songs en Billboard y 20 semanas en Spotify Charts – Top 200 México.

• ‘Sorry For The Wait 2’ | Herencia de Patrones | Rancho Humilde | Álbum

Uno de los álbumes con más streams dentro del sello Cinq Music, ‘Sorry For The Wait 2’ reafirmó el talento de Herencia de Patrones. Su debut en marzo de este año lo dejó en el No. 2 de la lista de Álbumes Regionales Mexicanos (fechado el 28 de ese mes) en Billboard. Esta producción del conjunto norteño-urbano logró tener cerca de 13M de escuchas en Spotify, 80.8M en Apple y 265K en Amazon Music.

Las apuestas de las compañías para el siguiente año tienen en sus filas a Porte Diferente; el grupo se perfila a ser uno de los grupos que dará de qué hablar en 2023. Con su álbum ‘Con Un Porte Diferente Vol. 2’ lograron alcanzar 2.4M de streams en Spotify, 12.7 k en Apple y 20k en Amazon Music.

• Mujeres con voces fuertes

A estos éxitos, se suman las voces femeninas que dieron mucho de qué hablar con su talento durante el año. Mujeres como: Ivonne Galáz, Tania Dominguez, Elyfer Torres, Janine, entre otra,s se convirtieron en Las Diosas de Rancho Humilde, aumentando las reproducciones y vistas de sus temas en diversas plataformas digitales. El plan de las dos compañías es seguir impulsando este tipo de talentos y seguir cosechando triunfos junto a ellas. Cada una de estas mujeres ha dejado su propia marca innegable e influyente en la escena musical latina actual.

“En una industria dominada por hombres, siempre es genial ver a las mujeres triunfar. Aquí en Cinq, tenemos algunos artistas y empleados increíblemente talentosos. ¡Es un honor estar rodeado de mujeres de ideas afines!” Diana Schweinbeck, directora de marketing de Cinq Music

La asociación de las dos empresas de Los Ángeles, se ha regido para trabajar en conjunto y apoyar a una variedad de artistas, que además de los mencionados anteriormente también incluyen a Fuerza Regida, Legado 7, El De La Guitarra y Natanael Cano; Cinq Music y Rancho Humilde son dos compañías impulsadas por la creencia, visión y comunicación compartida para el futuro de sus negocios y para la industria.

“Ambos creemos el uno en el otro y en lo que podemos lograr juntos. Espero con ansias lo que trae el futuro a medida que continuamos asociándonos con Rancho Humilde para llevar su talentosa lista de artistas al frente de la industria”, dijo el presidente de Cinq, Barry Daffurn.

“Ya hemos demostrado la poderosa fuerza que proviene de trabajar juntos. Cinq es el compañero perfecto para continuar con este movimiento imparable que es la música mexicana. Estamos muy entusiasmados con lo que nos traerá el 2023 como equipo”, compartió el CEO de Rancho Humilde, Jimmy Humilde.

Cinq Music y Rancho Humilde también planean profundizar aún más su relación laboral en un futuro cercano y esperan colaborar en un proyecto orientado específicamente a la música latina.

Cinq Music Group ha sido un aliado de desarrollo durante mucho tiempo en el género de la música latina, ayudando a sus socios de sellos independientes a lanzar las carreras de De La Ghetto, Darell, Justin Quiles, Anuel, Myke Towers y Brray, y más recientemente asistiendo a su sello independiente. Los socios firman a Natanael Cano, Fuerza Regida, DannyLux y Group Marca Registrada, quienes han firmado grandes acuerdos con las principales discográficas.