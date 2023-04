Ciudad de México, (EFE).- Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su marido sufre una “gripe fuerte, fuerte, fuerte”, pero que calcula que recibirá el alta médica en dos o tres días.

“Lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, y en dos o tres días lo darán de alta y podrá explicar de viva voz cómo se contagio, quién sabe, las multitudes no sabemos quién poseía el bicho”, dijo Gutiérrez Müller en un evento en el sureño estado de Tabasco.

“Doy fe de que está contagiado con covid, está bien, es una gripe fuerte, fuerte, fuerte”, agregó la mujer, quien rechaza el título oficial de primera dama.

López Obrador anunció el pasado domingo que se había contagiado de covid-19, la tercera vez que contrae la enfermedad, y desde entonces no se ha manifestado, pese a los rumores sobre un posible infarto que han sido desmentidos por el Gobierno y su familia.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien está sustituyendo al mandatario en las ruedas de prensa diarias del Ejecutivo, aseguró este martes que López Obrador “se está recuperando”, que no están ocultando su verdadero estado de salud y que los rumores son producto de la desinformación.

“Desde luego que hay voces que se nutren de la desinformación, como dice uno de los libros o posiblemente el libro más leído en la historia de la humanidad: esos son los que tienen podrida el alma”, opinó.

“La cantidad de dados que han lanzado, mis respetos para tanta inventiva”, agregó la esposa del presidente.

Organizaciones civiles y políticos de oposición han demandado transparencia sobre la salud del mandatario, de 69 años, porque ya había enfermado de covid-19 dos veces, la primera en enero de 2021 y la segunda en enero de 2022.

Además de insistir en el buen estado de salud del mandatario, López aclaró que no acudió a ningún hospital del país para el tratamiento de la enfermedad porque, dijo, después del positivo de la prueba se aisló para evitar contagiar a alguien más.

“No (acudió a un hospital). A él se le practicó (la prueba covid) en las instalaciones de la base aérea de Mérida, Yucatán, donde se llevan reuniones cada 15 días y, posteriormente, cuando llegó a la Ciudad de México se le comunicó el resultado del análisis”, apuntó en la rueda de prensa de esta martes.

Los rumores sobre la salud del presidente han aumentado después de que López Obrador no ha emitido ningún mensaje desde que informó el domingo de su contagio de la covid-19 mientras hacía una gira en Yucatán, en el sureste del país.

Además, el gobernante mexicano padece de hipertensión, en enero de 2022 tuvo un cateterismo, una exploración en el corazón, y en diciembre de 2013 sufrió un infarto agudo de miocardio, por lo que entonces tuvo una cirugía coronaria.