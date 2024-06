Claudio Bravo, el bastión de la ‘Generación Dorada’ que sigue brillando en la Copa América

Orlando (EE.UU.), (EFE).- A sus 41 años, el guardameta chileno Claudio Bravo sigue siendo uno de los bastiones de la llamada ‘Generación Dorada’ que ganó dos copas América, con un protagonismo que le valió ser la figura del partido en el que la Roja cayó por la mínima ante Argentina en la edición 2024 del torneo continental.

Poco antes del encuentro, disputado en el estadio Metlife de East Rutherford, Nueva Jersey, la selección chilena destacó en sus redes sociales que Bravo, capitán de la Roja, cumplía “150 partidos representando a Chile”.

No es el único récord establecido en la Copa América 2024 por el chileno, quien el 21 de junio, en la primera jornada del grupo A ante Perú en Arlington, Texas, se convirtió en el jugador más longevo en disputar el torneo con 41 años y 68 días.

Además, según la Conmebol, también se convirtió en el único jugador mayor de 40 años en ser titular en un partido del campeonato en este siglo.

Para esta Copa América, el seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, llamó a otros históricos de la ‘Generación Dorada’, como los delanteros Alexis Sánchez, del Inter de Milán, y Eduardo Vargas, del Atlético Mineiro brasileño, además del defensor Mauricio Isla, del Independiente argentino.

Pero el que ha destacado en los dos partidos disputados hasta el momento por Chile ha sido Bravo, cuya intervención fue vital en el empate sin goles ante Perú en Arlington.

En la víspera, el capitán de la selección chilena también evitó que la derrota ante la campeona vigente del mundo sea más abultada.

Dos jugadas en particular han llamado la atención por las brillantes salvadas del guardameta, quien a principios de mes se despidió del Real Betis español.

La primera fue la atajada al disparo de Nahuel Molina, asistido por Lionel Messi, en el minuto 50 y la segunda fue un despeje que hizo rebotar el balón en el travesaño tras un remate de zurda de Nicolás González en el 61.

Aunque no pudo impedir el gol del triunfo marcado por Lautaro Martínez, Bravo fue elegido ‘Superior player of the match’, el jugador superior del partido, por encima de las figuras de la Albiceleste campeonoa del mundo y que también defiende el título en la Copa América.

“Intentamos hoy día (el martes) por todos los medios hacer un partido soñado, un partido donde pudiéramos darle una gran satisfacción”, dijo Bravo tras el partido.

“No fue el caso, pero lo vamos a seguir intentando. Vamos a tener otra oportunidad y esperemos que nos vaya increíble”, agregó el arquero, que pidió a la hinchada de la Roja que les sigan “apoyando más que nunca”.

Nacido el 13 de abril de 1983 en Buin, en la Región Metropolitana de Santiago, Bravo inició su carrera en el Colo Colo chileno y luego pasó a la Real Sociedad española, equipo en el que estuvo durante ocho temporadas.

También defendió las porterías del Barcelona español, el Manchestr City inglés y luego fue llamado al Betis, con el que jugó 74 partidos oficiales en total y ganó la Copa del Rey de 2022.

Bravo, que concurre a su séptima Copa América, fue campeón con Chile en el torneo acogido por su país en 2015 y en la Copa Centenario disputada en Estados Unidos en 2016.

Ante los rumores sobre su posible aterrizaje en la MLS estadounidense tras su salida del Betis, el guardameta señaló hace unos días que todavía no ha definido cuál será su futuro tras la copa, pero sí aseguró estar feliz por los récords conseguidos con su selección.

En esta Copa América, Chile comparte el tercer lugar del grupo A con Perú, con un punto cada una, mientras que Argentina lidera la llave con seis unidades, seguida por Canadá con tres.

La Roja se jugará el sábado la permanencia en la copa ante Canadá, la selección debutante del torneo, en el estadio Inter&Co de Orlando, Florida.