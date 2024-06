Claudio Bravo: “Si me toca jugar una séptima edición de este torneo es por algo”

Arlington (Texas, EE.UU.) (EFE).- El arquero chileno Claudio Bravo, dos veces campeón de la Copa América con la Roja, sostuvo este jueves que la mejor forma de abrir camino para las nuevas generaciones de jugadores es ser profesionales ejemplares como, a su juicio, lo son él mismo y otros experimentados en Chile.

En la comparecencia ante los medios en vísperas del partido contra Perú por la Copa América, el guardameta sostuvo que “uno debe ser un ejemplo para los demás” y que “los buenos ejemplos generalmente terminan siendo exitosos en su trabajo o en la vida”.

“He tenido la buena fortuna de ser una persona exitosa dentro de mi trabajo en base a cosas tan sencillas como saber estar, saber llevar mi carrera de una manera tranquila y eso es lo que hay que dejar en el camino para los que vienen más abajo”, sostuvo.

“Si me toca jugar una séptima edición de este torneo es por algo. Es el camino, es la manera de enseñar a los que vienen más abajo, que van a jugar esta copa por primera vez y a ver si llegan a siete, a ocho, o a nueve”, afirmó.

Para Bravo, los más jóvenes deben intentar “absorber” lo que más puedan de los mayores en la Roja, que tiene a “muchos jugadores grandes, jugadores muy exitosos”.

El exguardameta del Real Betis español consideró que vestir la camiseta de Chile es “una responsabilidad tremenda” no sólo para el capitán, sino para todo el plantel que, por ejemplo, conecta a las comunidades de chilenos en el exterior con su país.

Bravo, que a sus 41 años es el jugador más veterano que participa en la Copa América, también destacó el trabajo que ha realizado su selección al mando del argentino Ricardo Gareca para prepararse para el torneo continental.

“La confianza es algo esencial dentro de nuestro trabajo, todos asimilamos dónde tenemos que estar y tenemos claro desde dónde tenemos que aportar y cómo”, opinó.

Según el jugador, el grupo tiene “más que claro” lo que debe hacer en el campeonato y tiene “hambre de hacer una muy buena copa América” y “competir con cualquier selección”.

A su juicio, el partido contra Perú será “complejo” porque es “el puntapié inicial del torneo” para ambos equipos y con seguridad querrán “hacerlo lo mejor posible”.

Con todo, consideró que Chile depende de sí misma y que será importante desarrollar lo ensayado en los entrenamientos para que el partido se dé “de una manera más tranquila”.

Bravo, que levantó la copa continental en 2015 y 2016, aseguró que la Roja tiene claro “cuáles son las fortalezas de Perú”, aunque insistió en que están tranquilos por la preparación que han tenido.

El guardameta todavía no ha definido cuál será su futuro tras la copa, pero sí aseguró estar feliz por los récords conseguidos con su selección.

Chile se enfrentará con Perú este viernes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Ambas selecciones están emparejadas en el grupo A con Argentina y Canadá.