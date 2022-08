‘Coach’ de 49ers aplaude que con Garoppolo tendrá un titular como suplente

Redacción Deportes, (EFE).- Kyle Shanahan, entrenador de los San Francisco 49ers, equipo de la NFL -la liga profesional de fútbol americano- se congratuló por la permanencia de Jimmy Garoppolo, su equipo asegura un ‘quarterback’ (organizador del juego) titular como suplente.

“Tenemos un ‘quarterback’ titular como respaldo; esto fue para decir ‘Dios mío’, Jimmy Garoppolo está disponible como ‘quarterback’ suplente. No hay forma de que esto sea malo para nuestro equipo”, destacó Shanahan en conferencia de prensa.

El lunes pasado Garoppolo reestructuró su contrato para quedarse con los 49ers por un año a cambio de 6.5 millones de dólares, más medio millón más en bonos, un acuerdo que le permitirá quedar en libertad de escoger a dónde emigrar en 2023.

En 2021, el pasador de 30 años llevó a San Francisco a la final de la Conferencia Nacional en la que cayó ante los Rams de Los Ángeles, en un partido en el que fue criticado por la intercepción que sufrió en la última jugada del duelo.

Para la temporada 2022 el ‘quarterback’ titular será el novato Trey Lance, elegido en el draft del año pasado, quien en la pretemporada acumuló elogios hasta el último partido, en el que la ofensiva de los 49ers se quedó en cero en la derrota ante los Texans.

Con la permanencia de Garoppolo en el equipo, Shanahan reconoció que Lance, quien tiene 22 años, tendrá un apoyo valioso desde el banquillo.

“Es el equipo de Trey, no es nada en contra de Jimmy, tomamos esa decisión hace un año, y seguimos con eso, pero reconocemos la calidad de Jimmy. Este acuerdo tiene sentido para él y para nosotros, no hay nada que debamos pensar”, expresó.

El ‘coach’ hizo referencia a que Garoppolo estuvo disponible en el mercado para ser fichado por cualquier equipo, pero todos lo dejaron pasar.

“El resto de la liga tuvo la oportunidad de conseguirlo y me siento muy afortunado de que no lo hayan hecho”, dijo.

Garoppolo llegó a los 49ers procedente de los New England Patriots en 2017, equipo en el que era suplente de Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL.

En cinco campañas con los 49ers tiene una marca de 31 triunfos y 14 derrotas como pasador titular; completó 66 envíos de anotación y sufrió 38 intercepciones, además sumó 11.162 yardas.

También llevó a San Francisco al Super Bowl LIV que perdió ante los Kansas City Chiefs.

En la semana uno de la temporada 2022 los San Francisco 49ers debutarán ante los Chicago Bears el próximo 11 de septiembre.