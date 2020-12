Coalición de rectores universitarios aplaude propuestas migratorias de Biden

Atlanta (GA), (EFE News).- El gobierno entrante de Joe Biden promete “una nueva dirección” para muchos de los asuntos de inmigración prioritarios para la educación superior, aseguró este martes la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, una coalición conformada por más de 450 rectores de universidades y escuelas de educación superior de Estados Unidos.

Por ello, las instituciones “dan la bienvenida” a la administración entrante, manifestó la organización, que destaca la promesa del presidente electo de restaurar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a la que la Administración de Donald Trump ha intentado poner fin.

En su sitio web (www.presidentsalliance.org), la coalición también resalta el compromiso de Biden de garantizar que los “soñadores” (beneficiarios de DACA) sean elegibles para recibir ayuda federal como estudiantes, y de ofrecerles hasta dos años de colegio comunitario gratis, entre otras propuestas.

Asimismo destaca la promesa del presidente electo de proponer un proyecto de ley sobre inmgiración en los primeros 100 de su administración, que abriría posibilidad de que los “soñadores” y sus padres adquieran la ciudadanía estadounidense.

Sobre los estudiantes internacionales, la organización señala que Biden no se ha pronunciado mucho sobre el tema; sin embargo, “ha proyectado una postura más acogedora” hacia ellos y varias de sus políticas y posturas propuestas los “afectarán directa o indirectamente”, como la de rescindir de las llamadas “prohibiciones musulmanas” y la de proteger a aquellos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Sobre las visas, la coalición señala que la plataforma de Biden enfatiza la importancia que los estudiantes internacionales y los trabajadores altamente calificados tienen para la fuerza laboral estadounidense.

La Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration se define como una coalición de más de 450 rectores de universidades y escuelas de educación superior estadounidenses que promueven políticas federales, estatales y locales en apoyo de estudiantes inmigrantes e internacionales.

