Cocca no se compromete a llamar a Chicharito para partido ante Estados Unidos

Ciudad de México, (EFE).- El argentino Diego Cocca, seleccionador mexicano de fútbol, no se comprometió a llamar a Javier ‘Chicharito’ para el partido amistoso que su equipo jugará ante Estados Unidos el próximo 19 de abril en Glendale, Arizona.

“Tengo que evaluar al jugador no solo por las características, sino por el momento que está pasando, viene saliendo de una lesión. Hoy puedo tener una lista, pero debo esperar al fin de semana y ver cómo terminan los jugadores los partidos. Tengo comunicación con muchos jugadores para saber lo que sienten. Hablé con Javier y decidiremos lo mejor” explicó este martes en una rueda de prensa.

Con 52 goles, Hernández, del LA Galaxy estadounidense, es el máximo anotador del equipo mexicano, con el que disputó los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero fue excluido de Qatar 2022.

Su separación del Tri se dio desde 2019 por indisciplinas y poca comunicación con el seleccionador del proceso pasado, el argentino Gerardo Martino.

Cocca ya se ha reunido con él, algo que confirmó el pasado jueves el Chicharito, por lo que el encuentro amistoso ante Estados Unidos, que no será fecha FIFA, sería una ocasión para el regreso de Hernández ya que el duelo lo encararán ambas selecciones con jugadores de sus ligas locales.

“He hablado con más de 45 jugadores que tienen la posibilidad de ser seleccionados por México. Cuando consideremos que llegue la oportunidad los convocaremos. Ahora nos ocuparemos de los jugadores de este partido”, señaló el estratega argentino.

Sobre el riesgo que conlleva para su recién iniciado proceso el enfrentarse a Estados Unidos en un partido amistoso en el que México no contará con sus figuras, justo antes de retar a los norteamericanos el próximo 15 junio en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, Cocca negó que esté presionado.

“No hay presión, sino privilegio de dirigir otro partido de la selección mexicana de fútbol, de jugar el clásico ante Estados Unidos en su cancha con la afición mexicana. Estoy feliz”.

El argentino aseguró conocer la importancia que tiene para los hinchas mexicanos los partidos ante su mayor rival, Estados Unidos, por lo que a pesar de no poder llamar a sus mejores jugadores tendrá un cuadro competitivo.

“La rivalidad es histórica entre Estados Unidos y México. Es un privilegio ser parte de este partido. Nosotros estamos con muchas ganas de generar una mentalidad ganadora y sabemos que ganarle a Estados Unidos nos daría una cuota de confianza importante. Esperamos un partido difícil”, sentenció.