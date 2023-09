Colin Kaepernick, ex de 49ers, se ofrece a los Jets para sustituir a Aaron Rodgers

Redacción Deportes, (EFE).- Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers, solicitó a los New York Jets la oportunidad de unirse al equipo para suplir a Aaron Rodgers.

“Escribo en respuesta a la desafortunada pérdida de Aaron Rodgers. Sé que las aspiraciones de esta temporada eran, y siguen siendo, ganar un campeonato, por lo que ese hueco del tamaño del Salón de la Fama deberá llenarse lo mejor posible para mantener al equipo en la pista del Super Bowl”, escribió Kaepernick al gerente general de los Jets, Joe Douglas.

Aaron Rodgers, la contratación estelar de los Jets para esta temporada, se rompió el tendón de Aquiles en la semana 1 y quedó fuera el resto del año. Ante su ausencia, Zach Wilson, de 24 años, tomó el puesto de titular.

Colin Kaepernick, ahora con 35 años, llevó a los 49ers al Super Bowl XLVII que perdieron ante los Baltimore Ravens en la temporada 2012.

Su personalidad trascendió por las protestas contra el racismo que encabezó en 2016 al poner una rodilla en el campo mientras se entonaba el himno de Estados Unidos antes del inicio de los partidos, un gesto que no gustó al entonces presidente Donald Trump.

La NFL prohibió arrodillarse durante el himno y Kaepernick abandonó a los 49ers en 2017 para convertirse en agente libre, pero no volvió a encontrar espacio en ningún equipo.

El mariscal de campo organizó exhibiciones privadas para demostrar a los entrenadores de la NFL que tiene la capacidad para volver a la liga, pero no tuvo respuesta.

De ahí su decisión de escribir esta carta a los Jets en la que destacó que su experiencia es un punto para tomar en cuenta.

“Zach Wilson está a cargo de esta tarea, le deseo lo mejor en el futuro. Sin embargo, sé que hay problemas de recambio en la posición y he oído que el puesto de reserva probablemente lo ocupe un quarterback veterano.

Sería un honor y un gran agradecimiento tener la oportunidad de venir y liderar el equipo de práctica”, sugirió el exgambusino.

Kaepernick también puntualizó que si Wilson no es la solución para los Jets, él está listo para comandarlos.

“Creo que Zach Wilson tiene confianza en sí mismo y tiene las herramientas para hacerlo. Sin embargo, en el caso de que esto no sea así, me encantaría ofrecer un plan de contingencia sin riesgos”.