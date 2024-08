Colo Colo y Junior enfrentan con esperanza duelo de estrategias en octavos de Libertadores

Santiago de Chile, (EFE).- El chileno Colo Colo y el colombiano Junior de Barranquilla se enfrentan este martes con sus esperanzas de trascender los octavos de final de la Copa Libertadores con estrategias antagónicas en el duelo de ida a jugarse en el estadio Monumental.

El Tiburón, que acaba de celebrar su centenario, basa sus expectativas en haber sido líder invicto de la zona D en la fase de grupos del torneo, con dos triunfos y cuatro empates, superando al Botafogo de Brasil y dejando en el camino al ecuatoriano Liga de Quito, campeón de la Sudamericana en 2023.

En el Cacique, que tenía seis años sin acceder a esta instancia del certamen, se ilusionan con su récord jugando en el Monumental en esta fase en la cual tienen cinco triunfos, dos empates y solo una derrota.

Pero el registro ante equipos colombianos en condición de local no es tan alentador con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Además, llega tras quedar segundo en el grupo A con seis puntos y la misma diferencia de goles que el paraguayo Cerro Porteño, pero amarró el boleto en un dramático partido en Asunción gracias a su gol de visitante en el empate a un tanto.

Los rojiblancos no tuvieron un buen arranque en el segundo torneo de la liga colombiana, con irregularidad de resultados al sumar cinco puntos de 12 con un triunfo, dos empates y una derrota.

Al menos pudieron descansar durante el fin de semana, pues su partido ante Deportivo Pasto fue suspendido y eso les permitió llegar tres días antes a Santiago.

Colo Colo viene de un empate sin goles en el clásico ante Universidad de Chile, que le mantiene en el cuarto lugar de la clasificación, pero fue un resultado por el cual ha sido cuestionado debido a su desempeño.

“Estoy contento con el equipo. Hicimos un buen partido, era mucho riesgo, estábamos pensando también en el martes”, reconoció el técnico Jorge Almirón.

El entrenador de los barranquilleros, Arturo Reyes, ha planeado variar su esquema y colocar un 4-1-4-1 para tejer el mediocampo y contrarrestar el ataque rival, pues según la prensa colombiana, esperan un juego muy ofensivo del cuadro chileno.

“La Libertadores es muy cerrada y hay que ser inteligentes. Ellos van a imponer su ritmo desde el inicio por lo que tenemos que llevarlos a donde queremos”, declaró el zaguero Rafael Pérez.

La clave entre los titulares del conjunto barranquillero sería el volante Didier Moreno, quien estaría solo por delante de la línea de cuatro defensas y recibiría el apoyo de José Enamorado y Víctor Cantillo. En ataque, la punta es Carlos Bacca.

Almirón está acostumbrado a hacer rotaciones y tiene opciones para armar su once titular. La primera duda es Brayan Cortés, quien ha sido el portero de la Copa, pero está inactivo por una suspensión en la liga chilena y suplido por Fernando De Paul.

El entrenador ex Boca Juniors cuenta con las bajas de Alan Saldivia, por rotura de meniscos, César Fuentes y Bruno Gutiérrez quienes están en recuperación.

Tras superar una lesión Arturo Vidal estaría desde el inicio, aunque el sábado solo jugó el primer tiempo. La novedad, en el mediocampo, es que el técnico albo probó al lateral Mauricio Isla –quien debutó ese día–, pegado a la banda derecha.

Con un esquema casi fijo de un 4-3-3 la otra inclusión sería el delantero argentino recién fichado Javier Correa, que también disputó sus primeros minutos.

En días recientes sumaron su último refuerzo, el defensor Jonathan Villagra, pero no ha podido entrenar con el grupo por un cuadro de amigdalitis.

El ganador de la llave avanzará a cuartos de final y se medirá contra quien se imponga en la serie que disputarán los argentinos River Plate y Talleres de Córdoba.

– Alineaciones probables:

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Arturo Vidal; Marcos Bolados, Javier Correa, Carlos Palacios.

Entrenador: Jorge Almirón.

Junior: Santiago Mele; Edwin Herrera, Emanuel Olivera, Jermein Peña, Gabriel Fuentes; Didier Moreno; José Enamorado, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Yairo Moreno; Carlos Bacca.

Entrenador: Arturo Reyes.

Árbitro: El brasileño Wilton Sampaio.

Hora: 20:30 hora local (00:30 GMT).

Cancha: Estadio Monumental David Arellano de Santiago

María José Rey