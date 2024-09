Colo Colo y River Plate no se guardan nada

Santiago de Chile, (EFE).- Colo Colo y River Plate se enfrentan este martes en Santiago en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores con la sensación de que llegó el momento de dar un envión decisivo que los conduzca a pelear por el título.

El entrenador argentino Jorge Almirón afirmó que “hay que dar ese paso”, pues el Cacique tenía seis años sin llegar a esta instancia.

En la vereda de enfrente, Marcelo Gallardo siente que River se encontró: “este es el camino y llegó en el momento justo”.

Colo Colo ganó su oportunidad al vencer a Junior de Barranquilla, y el Millonario dejó en el camino a Talleres de Córdoba.

Los albos no esperaban llegar tan lejos. Ahora se ilusionan con una final, que ya ganaron en 1991, para dar lustre a las celebraciones del centenario en 2025.

“Hay que dar ese paso. No alcanza para mí llegar hasta ahí. Yo me tengo fe y tengo fe en los muchachos y en el equipo”, dijo Almirón.

River Plate ha traído de vuelta al técnico que les dio sus últimos trofeos continentales en 2015 y 2018.

Lleva siete partidos desde su regreso. Ganó la llave de octavos, además de sacar cuatro empates y un triunfo sobre Atlético Tucumán por 4-1 el viernes pasado.

River Plate ocupa el noveno puesto en la Liga argentina y Colo Colo es segundo en la de su país.

El Millonario jugará en un estadio colmado por hinchas locales, pues las autoridades chilenas no aprobaran por razones de seguridad el ingreso de seguidores de River.

“Vamos a enfrentar a un rival durísimo, que tiene la misma ilusión que nosotros”, dijo Gallardo, quien prevee una “serie cerrada”.

Los albos tendrán a su máxima figura Arturo Vidal, pero con un mes inactivo por lesión, por lo que el técnico piensa en un equipo titular con Carlos Palacios como refuerzo en la mitad de la cancha y el delantero Marcos Bolados.

River Plate se ha reforzado con Germán Pezzella y Marcos Acuña, que están a disposición de Gallardo, aunque no el centrocampista Rodrigo Aliendro por lesión.

El duelo de ambos técnicos, entre 2014 y 2022, tiene a Gallardo con cuatro triunfos por dos de Almirón, pero el técnico de los albos eliminó al equipo de su compatriota en semifinales de la Libertadores 2017 cuando él dirigía a Lanús.

River Plate y Colo Colo han jugado 29 partidos. Diecisiete los ganó la entidad argentina y seis fueron empates.

En Copa Libertadores se enfrentaron seis veces. Cuatro veces ganó River Plate y una Colo Colo.

La última vez que se enfrentaron en 2022, los albos perdieron en casa por 1-2 y los millonarios golearon por 4-0.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales con el vencedor entre los brasileños Atlético Mineiro y Fluminense.

– Alineaciones probables:

Colo Colo: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pavez, Carlos Palacios; Javier Correa, Lucas Cepeda, Marcos Bolados.

Entrenador: Jorge Almirón.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández; Maximiliano Meza, Miguel Borja y Claudio Echeverri.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Árbitro: El brasileño Raphael Claus.

Estadio: Monumental David Arellano de Santiago.

Hora: 21.30 local (00.30 GMT del miércoles).

María José Rey