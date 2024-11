Colombia busca sacudirse y Ecuador apunta a alargar buena racha para acercarse al Mundial

Barranquilla (Colombia), (EFE).- Colombia recibirá el martes a Ecuador por la jornada 12 de las Eliminatorias al Mundial de 2026, un juego en el que los anfitriones buscan sacudirse de la derrota 3-2 ante Uruguay y los visitantes apuntan a alargar su racha de cuatro partidos sin perder para acercarse a la Copa del Mundo.

Al partido que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los cafeteros llegan terceros con 19 puntos y La Tri quinta con 16 en una tabla que cada vez luce más apretada.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 17 de octubre del año pasado por la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026 en Quito, donde igualaron 0-0 y el atacante colombiano Luis Díaz desperdició un penalti.

La duda de James y el reto de reivindicarse

Colombia llega golpeada a este encuentro tras la derrota agónica ante Uruguay en un duelo en el que varios de los mejores jugadores del equipo en las Eliminatorias, como el central Davinson Sánchez o el extremo Luis Díaz, tuvieron una actuación discreta.

A esto debe sumarse que James Rodríguez, que no fue titular frente a la Celeste, sigue siendo duda para el juego del martes por molestias físicas.

Igualmente se espera que el delantero Jhon Córdoba, que se perdió el juego contra Uruguay por suspensión, regrese a la titular en lugar del joven Jhon Durán, que no tuvo su mejor noche en Montevideo.

Otra de las dudas que hay es si el mediocentro Juan Camilo Portilla, de Talleres de Córdoba, seguirá ocupando el lugar del lesionado Jefferson Lerma o si aparecerá como titular Kevin Castaño, del Krasnodar.

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, cuenta con el resto de sus titulares para este encuentro, entre los que figuran el portero Camilo Vargas, de notable actuación en Montevideo; los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica; los centrales Sánchez y Jhon Lucumí; los centrocampistas Jhon Arias y Richard Ríos, y Díaz, la estrella del equipo de la que los aficionados esperan más.

Un equipo motivado

A pesar de las lesiones del experimentado Angelo Preciado y del delantero Leonardo Campana, que salieron de la convocatoria tras confirmarse que no podían jugar contra Colombia como tampoco lo hicieron ante Bolivia, Ecuador llega motivado al encuentro del martes.

El equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece apunta a mantener la buena racha de cuatro partidos sin perder conseguida tras vencer 1-0 a Perú, igualar 0-0 en casa con Paraguay, empatar 0-0 en su visita a Ecuador y golear 4-0 a Bolivia la semana pasada.

“Será un lindo desafío, una linda oportunidad, pero haciéndolo con mucha entereza y estando muy bien preparados para el momento en que nos toque sufrir, pero también tener la convicción de que vamos a competir de igual a igual”, dijo el técnico en una rueda de prensa.

Para el duelo del martes, La Tri recuperará a su gran figura, el centrocampista Moisés Caicedo tras cumplir una jornada de sanción por acumulación de amarillas.

– Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Minda, Alan Franco, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Jhon Yeboah y Enner Valencia.

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich, quien estará acompañado por sus compatriotas Carlos Barreiro, Horacio Ferreiro y Alberto Feres.

Árbitro VAR: El uruguayo Andrés Cunha.

Hora: 18:00 hora local (23:00 GMT).

Cancha: Estadio Metropolitano de Barranquilla.