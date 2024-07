Colombia contra Argentina, el mejor ataque ante la mejor defensa

Miami (EE.UU.), (EFE).- Doce goles en cinco partidos con James Rodríguez y sus seis asistencias a la batuta. El rodillo ofensivo de Colombia ha arrasado en esta Copa América, pero ahora le queda el reto más difícil: desarmar a una Argentina que solo ha encajado un tanto en todo el torneo.

Cinco tantos a Panamá, tres a Costa Rica… El ataque del combinado que dirige Néstor Lorenzo ha sido fundamental en la clasificación de los cafeteros para la final con varias características llamativas.

Por ejemplo, lo bien repartidos que están sus goles con ocho jugadores con al menos una diana y cuatro con dos: Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

Este equilibrio entre sus artilleros contrasta con la situación de Argentina, en la que Lautaro Martínez, con cuatro tantos, ha firmado la mitad de todo su equipo en este torneo (ocho).

No es lo único en lo que se diferencian los dos finalistas en cuanto a juego de ataque.

Según datos de BeSoccer para la agencia EFE, Argentina ha hecho más tiros que Colombia (68 por 53) y también más disparos a puerta (29 por 21).

Pero la puntería es radicalmente superior en el conjunto colombiano con una efectividad (tiros a puerta que acaban en gol) del 57,14 %, el doble que la de la Albiceleste (27,59 %).

James, un candidato evidente a mejor jugador del torneo, se encuentra a una sola asistencia de quedarse en solitario el récord de pases de gol en una Copa América.

Pero su influencia en el engranaje ofensivo de Lorenzo va más allá y también se ve en los pases clave, definidos como aquellos pases en juego que terminan en remate, jugada de peligro o gol.

En ese apartado, Colombia es el mejor equipo de la competición con 19 pases clave de los cuales seis llevaron la firma de Luis Díaz y cinco de James (no se incluyen ahí las asistencias llegadas a balón parado, que en el caso del mediapunta son cuatro ya fuera tras falta o después de córner).

El excepcional rendimiento de James contrasta con el del 10 rival, un Lionel Messi lastrado por molestias físicas, prácticamente ausente en los cuartos contra Ecuador y con signos de mejoría en la semifinal contra Canadá, donde marcó además su único tanto hasta ahora.

Los datos reflejan esa perspectiva sobre el genio de Rosario.

En la Copa América de 2021, Messi tuvo 81.5 intervenciones por 90 minutos entendiendo intervenciones como el sumatorio de duelos, pases, centros, recuperaciones, regates y tiros. Además anotó 0,52 tantos por encuentro.

En cambio, en esta edición de 2024 la estrella del Inter Miami lleva 51,17 intervenciones por 90 minutos con 0,23 goles por partido.

Quizá en ataque la vigente campeona del mundo y de la Copa América no ha terminado de deslumbrar, pero en defensa puede presumir de haber encajado solo un gol en cinco partidos.

Eso sí, fue un tanto que les puso entre la espada y la pared: el gol en el minuto 91 de Kevin Rodríguez para Ecuador que les llevó a la tanda de penaltis en los cuartos.

Los de Lionel Scaloni, que contra Ecuador volvieron a recurrir a Emiliano Martínez como héroe, no han ido todavía por detrás en el marcador en este torneo a diferencia de Colombia, que solo ha concedido dos goles en esta Copa América pero que empezó perdiendo contra Brasil en la fase de grupos (1-1 final).

David Villafranca