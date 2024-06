Colombia llega a la Copa América con un objetivo claro: ganar el torneo

Bogotá,(EFE).- Desde que asumió la dirección técnica de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo fue claro: su objetivo es ganar la Copa América de Estados Unidos y el buen momento de los jugadores no hace que su idea sea descabellada.

Colombia apenas ha levantado una vez el título: en la edición de 2001 disputada en casa, y desde entonces no ha podido llegar ni siquiera a la final, pues se quedó en semifinales en las ediciones de 2004, 2016 y 2021.

Justamente en la edición anterior, la de 2021, el equipo, dirigido entonces por Reinaldo Rueda, ocupó el tercer lugar tras vencer por 3-2 a Perú. Antes, en semifinales, perdió en tanda de penaltis con Argentina.

Lorenzo fue asistente de José Pekerman en Colombia entre 2012 y 2018, por lo que su nombramiento no fue una sorpresa para un país del que era un viejo conocido.

Su tarea parecía difícil: recuperar la confianza de un equipo que fracasó en las eliminatorias del Mundial de Catar.

Pero las expectativas han sido superadas con creces y ahora la selección cafetera ostenta, desde que él asumió el cargo, el 2 de junio de 2022, un invicto de 20 partidos, de los que el equipo ganó quince y empató cinco.

El nivel del equipo ha sido superlativo hasta el 15 de junio, día en que la plantilla cerró la preparación a la Copa América con una goleada por 3-0 a Bolivia.

En esta gran racha la selección colombiana ha conseguido tres triunfos sonoros: ante Brasil (2-1) en Barranquilla las eliminatorias del Mundial de 2026 y en amistosos con Alemania (0-2) y España (0-1).

Justamente en las eliminatorias, el equipo venció en casa por 1-0 a Venezuela, igualó 0-0 en Santiago con Chile, empató 2-2 en Barranquilla con Uruguay, quedó 0-0 en Quito con Ecuador, ganó por 2-1 a Brasil y se impuso por 0-1 a Paraguay en Asunción.

Con esos resultados, Colombia ocupa el tercer lugar con 12 puntos, a tres de la líder Argentina y a uno de Uruguay, que es segundo.

Un equipo que se consolida

En este buen momento de su equipo, Lorenzo ha logrado consolidar un once que combina la experiencia de jugadores como el portero Camilo Vargas, del Atlas, y del creativo James Rodríguez, del Sao Paulo, con la juventud de los centrocampistas Kevin Castaño (Krasnodar) y Richard Ríos (Palmeiras).

El argentino también ha encontrado otros talismanes como el lateral derecho Daniel Muñoz, del Cristal Palace; el volante Jhon Arias, del Fluminense, y el delantero Rafael Santos Borré, del Internacional.

Sin embargo, la gran figura del equipo es el extremo Luis Díaz, del Liverpool, que parece ser la única ficha inamovible de un equipo que confía plenamente en su habilidad.

Con esta perspectiva, Colombia integra el Grupo D con Brasil, Paraguay y Costa Rica.

“Es un grupo difícil, pero estamos capacitados para superarlo y lo vamos a enfrentar de la manera que venimos haciendo todo para ser protagonistas y llegar a las instancias finales”, expresó el entrenador argentino tras el sorteo del año pasado.

