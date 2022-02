Colombiano Martínez dice que América es de los más importantes del continente

Ciudad de México, (EFE).- El colombiano Roger Martínez, delantero de las Águilas del América mexicanas, describió a su equipo como uno de los clubes más importantes del continente americano.

“El América para mí es algo muy grande que me brindó la oportunidad de estar aquí en México. Es uno de los clubes más importantes de América, siempre estoy muy agradecido con el equipo, la afición y todos”, explicó en rueda de prensa.

Martínez, de 27 años, fichó por las Águilas, el club más ganador de México con 13 títulos de Liga, en 2018 procedente del Villarreal español.

En su paso por el América, el atacante sudamericano ha levantado un trofeo de Liga y ha dejado números de 29 goles y 14 asistencias en 125 partidos.

Roger se encuentra con las Águilas en uno de sus momentos más complicados desde su llegada ya que el América ha sumado sólo un triunfo en las primeras seis jornadas del Clausura 2022 y se mantiene como el antepenúltimo lugar.

“Aquí en este club siempre habrá críticas y presión. El torneo pasado terminamos de líderes y aún así se hablaron y dijeron cosas, pero eso es lo que es este club, debes estar preparado para saber que siempre habrán críticas, ganes o pierdas”, comentó Martínez.

El colombiano se comprometió con los hinchas de su equipo a dar todo en la cancha para salir del fondo de la tabla y prometió que hará todo lo que esté en sus posibilidades para vencer este sábado a los Pumas UNAM en la séptima jornada del Clausura.

“Sabemos por el momento que pasamos, acá estamos todos unidos, cuerpo técnico, jugadores, directivos, la afición que aunque esté molesta sabemos que está con nosotros. Vamos a salir a dejarlo todo en la cancha ante Pumas y saldremos de esto adelante”, afirmó.

El artillero negó que el mal paso del América en el Clausura se deba a una falta de actitud de los futbolistas y reiteró que tienen la calidad para regresar a ser protagonistas.

“Creo que no es un tema de actitud, en un equipo no siempre se van a dar las cosas y hay que estar fuertes de la cabeza y el corazón para al entrar en la cancha dar lo mejor y salir de esto, todos estamos comprometidos”, sentenció.