“Combination”, un espectáculo de danza en Miami que fusiona el Caribe, India y EEUU

Miami,(EFE).- El hip-hop, el jazz y las danzas afrocaribeña, clásica de la India y contemporánea se fusionan en “Combination”, un espectáculo que estrenan este viernes en Miami compañías de EE.UU., Trinidad y Tobago y Martinica.

La anfitriona es la Peter London Global Dance (PLGD), una compañía de Miami que le apuesta a la diversidad y presenta sus espectáculos de danza contemporánea en el Centro Cultural Haitiano, donde hoy se estrena “Combination” como parte de un programa de asociación cultural internacional respaldado por el condado Miami Dade.

Esta vez los socios de PLGD son Metamorphosis Dance Company y Sat Kathak Kala Sangam de Trinidad y Tobago, además de MD de Martinica, cuyo director artístico, David Milone, está a cargo de la dirección del espectáculo junto con Peter London, quien antes de tener su propia compañía fue bailarín principal en la vanguardista compañía de Martha Graham y profesor en The Alvin Ailey School en Nueva York.

“Combination: Miami Heat Wave Ballet”, el título completo del espectáculo que hace referencia a la ola de calor que azota Miami este mes de julio, incluye dos estrenos mundiales.

La coreografía “Children of the Underground” (niños del subterráneo), creada por London, sigue el viaje de los africanos traídos como esclavos al Caribe y Estados Unidos y los rituales que trajeron a su nuevo lugar en el mundo y dieron lugar a danzas populares.

“Spectre”, de MD Company, expone a través del hip-hop y la danza contemporánea una batalla dramática y apasionada de bailarines callejeros por marcar sus territorios, es el otro estreno mundial.

London, nacido en Trinidad, explicó en un comunicado que la idea del programa de asociación cultural internacional patrocinado por Miami Dade tiene como fin “colaborar con artistas de todo el mundo para crear nuevas obras que sean luego llevadas a los escenarios de los países participantes.

La Compañía de Danza Global Peter London, con 13 temporadas a sus espaldas, es una iniciativa independiente multiétnica y multicultural a todos sus niveles que refleja la rica herencia de una ciudad con una comunidad de orígenes muy diversos.