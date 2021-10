Cómo clasificar a un trabajador como empleado o contratista independiente

Para los dueños de negocios, es importante determinar correctamente si las personas que proveen los servicios son empleados o contratistas independientes. Por lo general, usted como empleador tiene que retener impuestos sobre los ingresos, retener y pagar impuestos del Seguro Social y Medicare, y pagar impuestos por desempleo sobre los salarios pagados a un empleado. Por lo general, usted no tiene que pagar o retener ningún impuesto en pagos realizados a contratistas independientes.

Contratista independiente vs empleado

El hecho de que un trabajador sea un contratista independiente o un empleado depende de la relación entre el trabajador y la empresa. Generalmente, hay tres categorías para prestar atención:

• Control de comportamiento: ¿La empresa controla o tiene derecho a controlar lo que hace el trabajador y cómo hace el trabajo?

• Control financiero: La empresa dirige o controla los aspectos financieros y comerciales del trabajo que desempeña el trabajador. ¿Los aspectos comerciales del trabajo del trabajador están controlados por el pagador? (Asuntos como cómo se le paga al trabajador, si se reembolsan los gastos, quién proporciona herramientas/suministros, etc.)

• Tipo de relación: ¿Existen contratos escritos y beneficios del tipo que se ofrecen a los empleados (por ejemplo, planes de pensión, seguros, vacaciones pagadas, etcétera)? ¿Va a continuar esta relación y es el trabajo realizado un aspecto clave del negocio?

Empleados erróneamente clasificados

La clasificación errónea de los trabajadores como contratistas independientes afecta negativamente a los empleados porque el empleador no retiene los impuestos de la paga del empleado. Si una empresa clasificó erróneamente a un empleado sin razón adecuada, podría ser responsable de los impuestos sobre la nómina del trabajador. Generalmente, un empleador debe retener y pagar los impuestos sobre los ingresos, al Seguro Social y Medicare, así como los impuestos por desempleo. Los trabajadores que creen que han sido clasificados incorrectamente como contratistas independientes pueden usar el Formulario 8919 del IRS, Impuestos no cobrados del Seguro Social y Medicare sobre los salarios (en inglés) para calcular y declarar su parte de los impuestos no cobrados del Seguro Social y Medicare correspondientes a su compensación.

Programa de acuerdo de clasificación voluntaria

El programa de Acuerdo de Clasificación Voluntaria del IRS o ‪Voluntary Classification Settlement Program, VCSP (en inglés)‬, es un nuevo programa opcional que ofrece a los contribuyentes la oportunidad de reclasificar a sus trabajadores como empleados para los períodos tributarios futuros, para efectos del impuesto sobre el empleo con exención parcial de impuestos federales de empleo para los contribuyentes elegibles que están de acuerdo con tratar de forma prospectiva a sus trabajadores (o de una clase o grupo de trabajadores) como empleados. Los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, y para solicitar participar en el VCSP deben presentar el Formulario 8952, Solicitud para el Programa de acuerdo de clasificación voluntaria, en inglés, y entrar en un acuerdo final con el IRS.

¿Quién está empleado por cuenta propia?

Por lo general, una persona trabaja por cuenta propia si cumple con alguna de las siguientes condiciones.

• Dirige un oficio o negocio como empresario por cuenta propia o contratista independiente.

• Es miembro de una sociedad colectiva (en inglés) que realiza un oficio o negocio (en inglés).

• Por consiguiente, está en el negocio por cuenta propia (incluido un negocio a tiempo parcial (en inglés)).

Las personas que trabajan por cuenta propia generalmente deben presentar una declaración de impuestos anual y pagar el impuesto estimado trimestralmente. Por lo general, deben pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (impuesto al Seguro Social y Medicare), así como el impuesto sobre los ingresos. Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia pueden reclamar la deducción por uso de oficina en el hogar si usan parte de la casa para trabajar.