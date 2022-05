¿Cómo han evolucionado los pagos digitales de bienes y servicios?

Con la Covid-19 se aceleró la adopción de pagos digitales, tomando ventaja de la variedad de métodos de cobranza digital desarrollados en los últimos años

NotiPress.- En años recientes, en particular con la pandemia de Covid-19, los pagos digitales han evolucionado hacia un uso más extendido. Según el sitio de inteligencia de mercado Statista, se espera que el valor total de pagos digitales alcance los 8.5 billones de dólares en 2022, cuando en 2017 era de apenas $3.3 billones.

De acuerdo con la plataforma de pagos móviles Ubu Internacional, las transacciones en línea se introdujeron en la década de 1990, con la Stanford Federal Credit Union como la primera organización en ofrecer un sistema de pagos web. La plataforma también resalta el surgimiento de PayPal, a finales de los noventa, una de las primeras compañías especializadas en pagos online. Igualmente importante resultó, en la década de 2010, la aparición de carteras móviles, como las de Google, Apple o Samsung.

Actualmente existe una amplia variedad para realizar pagos en línea de bienes y servicios, transfiriendo dinero o monedas digitales de una cuenta a otra. Según Insider Intelligence, una agencia de investigación de mercado, entre los métodos existentes se encuentran los sistemas de pago electrónico, que abarcan las transferencias bancarias, los cheques electrónicos y las soluciones “Compre ahora, pague después”.

También existen las aplicaciones de pago digital móvil, como Venmo, PayPal o Google Pay, para transferir fondos a una persona o empresa desde un dispositivo móvil. Estos especialistas también destacan la existencia de las carteras digitales ya mencionadas, así como las tecnologías de pago sin contacto de algunas tarjetas de crédito o débito.

Adicionalmente, las criptomonedas también han visto un aumento en su popularidad, con un estimado de más de cuatro mil de ellas en circulación en 2021, según Statista. Esta tecnología surgió para realizar transacciones cotidianas, comentá Adrian Díaz, CEO de Mexo Exchange en México en un comunicado compartido a NotiPress. Sin embargo, esto no se ha materializado por completo, al ser todavía escasas las grandes transacciones con criptomonedas. No obstante, “es posible comprar una amplia variedad de productos de sitios web de comercio electrónico utilizando activos digitales”, puntualiza el ejecutivo de esta empresa de intercambio de criptomonedas.

Según el Banco Mundial, el 42% de adultos en América Latina utiliza pagos digitales en comercios y el 11% adoptó recientemente esta forma de compra en el contexto de la Covid-19. Así, casi cincuenta millones de personas en la región utilizaron medios de pagos digitales, como teléfonos celulares, internet o tarjetas en comercios durante la pandemia. Respecto a la duración de esta tendencia, el organismo comenta que la mitad de los usuarios preferiría seguir usando métodos de cobro digital.

La adopción digital acelerada, a partir de la pandemia de Covid-19, también incrementó el nivel de penetración de los pagos digitales. Actualmente existe una amplia variedad para recurrir a este método de compra y destaca la creciente popularidad de las criptomonedas. Sin embargo, como apunta el Banco Mundial, el principal reto a vencer es la brecha de conectividad a internet, persistente en varias regiones del mundo.