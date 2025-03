Como inversionista experto, estos son los peores consejos que veo en las redes sociales

POR YOEL SARDIÑAS

Las redes sociales se han convertido en una fuente infinita de información sobre finanzas personales e inversiones, pero la cantidad no siempre va de la mano con la calidad. Con más de 10 años invirtiendo profesionalmente en la Bolsa de Valores de Nueva York, estos son los peores consejos que veo con frecuencia y que podrían alejarte de tus objetivos financieros:

– “Invierte en criptomonedas porque son el futuro”: las criptomonedas han revolucionado el mundo financiero, pero invertir todo tu dinero en un solo activo, especialmente en uno tan volátil, es una apuesta más que una inversión. He visto a muchas personas dejarse llevar por la euforia del mercado, solo para terminar perdiendo gran parte de su capital cuando los precios caen.

Nada más claro que el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente argentino Javier Milei a través de sus redes sociales. Su apoyo hizo que miles de personas invirtieran. Creció exponencialmente en minutos, para desplomarse a casi cero horas después, dejando a su paso pérdidas escandalosas.

– “Si no sabes invertir, mejor no lo hagas”: en un mundo donde la inflación erosiona el valor del dinero cada día, no invertir es en sí mismo una decisión financiera. Y generalmente, la peor. Este consejo parte de la premisa de que invertir es muy complejo, y reservado solo para unos cuantos expertos, creando la falsa ilusión de que mantenerse al margen es la opción más segura. Nada más alejado de la realidad.

El verdadero problema no es invertir sin saber, sino no tomarse el tiempo para aprender a hacerlo. Hoy, gracias a la tecnología, la educación financiera está más al alcance que nunca. Existen plataformas, cursos gratuitos y contenido de calidad que pueden ayudarte a dar los primeros pasos con responsabilidad.

– “Es mejor esperar a que el mercado esté estable para empezar a invertir”: no existe un momento perfecto para empezar. Los mercados siempre tendrán altibajos, pero el tiempo es el mejor aliado de los inversionistas. Entre más pronto empieces, más oportunidades tendrás de aprovechar el interés compuesto y construir tu patrimonio.

Los mercados financieros funcionan en ciclos, reflejando los movimientos de las economías globales. Saber que después de una fase bajista viene una alcista, es clave para identificar buenas oportunidades de inversión.

Además, existen productos financieros como los Contratos de Opciones, que permiten ganar tanto si el mercado sube como si baja, siempre y cuando se apliquen las estrategias correctas. Este tipo de instrumentos ofrece una flexibilidad única para aprovechar cualquier escenario del mercado, lo que demuestra que esperar la estabilidad no es la mejor estrategia, sino aprender a utilizar las herramientas adecuadas.

Tu dinero siempre está en movimiento. La pregunta es si lo está haciendo a tu favor o en tu contra. Y la única manera de asegurarte de que trabaje para ti es tomando la decisión consciente de aprender y empezar, por pequeño que sea el primer paso.

* Yoel Sardiñas ganó su primer millón de dólares a los 33 años. Inversionista en la bolsa de Nueva York y conferencista exitoso. Fundador y CEO de Investep Academy. Autor de los bestsellers “El secreto de aprender a invertir” y “Un millón al año no hace daño”. @yoelsardinasoficial