Cómo la aliada más antigua de Kamala Harris en el Senado podría entregarle Nevada

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Nevada podría decidir quién es el próximo inquilino de la Casa Blanca. La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, cuenta con una ventaja estratégica: Catherine Cortez Masto, su aliada más antigua en el Senado, quien en una entrevista con EFE se muestra determinada a impulsar la victoria demócrata y movilizar el voto latino en este estado clave.

“Harris es una mujer fuerte e inteligente. No tengo ninguna duda de que puede liderar este país”, afirma Cortez Masto, senadora por Nevada, durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Allí, Harris hizo historia al convertirse en la primera afroamericana y primera persona de origen sudasiático en ser nominada a la Presidencia por uno de los grandes partidos.

La propia Cortez Masto también ha marcado un hito en Estados Unidos. Nieta de un inmigrante de Chihuahua (México) que cruzó la frontera para trabajar como panadero en Nevada, es hasta la fecha la única mujer latina elegida al Senado.

Ambas se conocieron cuando eran fiscales generales de sus respectivos estados: Harris de California y Cortez Masto de Nevada. Tras la crisis financiera de 2008, participaron en una demanda contra grandes bancos como JPMorgan Chase, logrando una indemnización de 20.000 millones de dólares para los estadounidenses afectados por préstamos abusivos.

Las dos llegaron al Senado en 2016, como un soplo de esperanza frente a la victoria de Donald Trump. Juntas, trabajaron para proteger la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017), que los republicanos intentaron derogar en múltiples ocasiones sin éxito.

Con el lanzamiento hace un mes de la campaña presidencial de Harris, Cortez Masto ha mantenido su papel de confidente, asesorándola incluso en la elección de su compañero de fórmula, rol que finalmente recayó en el gobernador de Minesota, Tim Walz.

Nevada, donde más del 20 % de los votantes son latinos, será crucial en las elecciones de noviembre. Según Cortez Masto, la vicepresidenta, nacida en el oeste de Estados Unidos, posee una sensibilidad especial para entender el estado, en el que los demócratas han ido perdiendo apoyo en los últimos años.

“Ella lo entiende. Es una mujer del Oeste, entiende esta parte del país, estados como Nevada”, explica Cortez Masto. “El objetivo de Harris es ayudar a las familias y asegurarse de que todos tengan oportunidades”, destaca.

Para impulsar la victoria de Harris en Nevada, Cortez Masto cuenta con la maquinaria de movilización de votantes creada por Harry Reid, uno de los líderes demócratas más influyentes en el Senado en la historia reciente, fallecido en 2021, quien reconoció la creciente importancia del voto latino en su estado y todo Estados Unidos.

“En Nevada, hay que estar presente. Hay que hablar con la gente, no se puede dar nada por sentado. Hay que ir y estar en las comunidades”, explica la senadora, destacando que Harris tiene la ventaja de haber visitado Nevada desde hace años, cuando era fiscal general de California, senadora y vicepresidenta.

Las elecciones de noviembre se prevén reñidas y el próximo presidente se decidirá por un margen estrecho de votos. Cortez Masto es consciente de que en Nevada, ese porcentaje clave podría provenir de la comunidad latina, especialmente significativa en Las Vegas y algunos condados rurales del estado.

“La comunidad latina debería votar por Kamala Harris porque ella entiende a nuestras familias tanto como a cualquier otra”, afirma Cortez Masto.

“Los latinos que conozco se preocupan por los mismos temas que todos: alimentar a sus familias, conseguir trabajo, una buena educación para sus hijos, acceso a la sanidad, ser parte esencial de la economía y tener la oportunidad de prosperar. Eso es lo que querían mis abuelos, incluido mi abuelo de Chihuahua. No es diferente para ninguna familia latina”, enfatiza.

En opinión de la senadora, el otro activo que tiene a su disposición la campaña de Harris es el contraste con Trump, quien no conquistó Nevada ni en 2016 ni en 2020, pese a que logró ajustar mucho el resultado. Ahora las encuestas lo muestran con una ligera ventaja sobre la vicepresidenta en ese estado.

Para Cortez Masto, el “contraste es evidente”: mientras Harris trabaja para “resolver los problemas” de las familias trabajadoras, Trump solo se ocupa de sí mismo. “Es caótico. Dice una cosa y hace otra. Te dirá cualquier cosa solo para conseguir tu voto, aunque no esté luchando por ti”, subraya.

En contraposición, explica Cortez Masto, Harris representa la idea de “mirar hacia adelante” para dejar atrás la era turbulenta de Trump y abrir un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos.