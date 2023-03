Cómo la guerra de semiconductores puede beneficiar a México según especialistas

Cadenas de suministro fueron puestas a prueba durante la pandemia de Covid-19

NotiPress.- La guerra de los semiconductores provocó en México una caída del 20 por ciento en la producción de automóviles durante 2020. El sector fue declarado como esencial durante la pandemia de Covid-19 mientras la dependencia de la humanidad en la tecnología afectaba sectores económicos y sociales. Especialistas explicaron cómo la sustitución de importaciones puede beneficiar a México tras las declaraciones del 10 de enero 2023 por parte de Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

Durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada el 10 de enero de 2023 en México, los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México acordaron trabajar en un plan de sustitución de importaciones para no depender de Asia en tecnología, particularmente en semiconductores.

Para Alejandro Solís Tenorio, profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Estados Unidos quiere convertirse en manufacturero y no depender de otras naciones para el suministro. Solís Tenorio señala, “el gran líder de manufactura y distribución son Taiwán y China” y su gran cliente es Estados Unidos.

Borja Rodríguez-Palacios, director de negocios de Serfimex Capital, considera que el nearshoring beneficiará a firmas manufactureras, del sector aeroespacial, automotriz, médica, logística y electrónicos. Asimismo, la financiera dijo, “cada día vemos como más empresas buscan trasladar parte de su producción fuera de China a nuevos destinos”.

“Indudablemente sería un impacto positivo en la economía mexicana dado quelas empresas transnacionales buscarían acercar sus plantas de producción y manufactura a México derivado de una mano de obra barata, capacitada y joven”, señaló el especialista. Asimismo, la cercanía con Estados Unidos y el T-MEC serían un vehículo de posicionamiento para México.

Solís Tenorio explicó, “México como una potencia en la manufactura automotriz, debe apostar por tener talento y el material cerca de las armadoras”. Para el profesor, antes eran las empresas de tecnología quienes demandaban más la fabricación de chips, pero ahora es la electromovilidad quien impulsa a los sectores, en concordancia con el medio ambiente. El especialista explica, es imperante profesionistas con conocimientos especializados en cadenas de suministros.

Consultado en Spaces de Twitter, Carlos “Master” Muñoz expresó, una noticia contundente asociada con las cadenas de suministro es el anuncio de inversión de Tesla en Nuevo León. Sin embargo, el empresario considera que México aún tiene pendientes por resolver para aprovechar al máximo la coyuntura geopolítica entre China y Estados Unidos y facilitar los negocios en México.

El director de la maestría en Sistemas de Manufactura de la UAG explicó a NotiPress la complejidad tema por la guerra de semiconductores. El catedrático dijo, “la recuperación o impulso no se debe tomar como una ventaja en este crecimiento de la cadena de suministro si no se acerca la producción e inventarios a las industrias, no se avienten sin antes estar seguros”. En este contexto, concluyó, “los fabricantes de chips hasta el área estructural y logística de distribución deberán estar preparados”.