Cómo pasó Netflix de la televisión interactiva a editar videojuegos

Netflix apostó al desarrollo de videojuegos hace tres años, su persistencia y esfuerzo comienzan a rendir frutos, su oferta de juegos ya es bastante amplia

NotiPress.- El 21 de mayo de 2021, se hizo pública información sobre las intenciones de Netflix de desarrollar videojuegos. Sus primeras apuestas en dicho rubro fueron programas de televisión interactiva, como Black Mirror: Bandersnatch y Carmen Sandiefo: To steal or not steal. Aunque estos gozaron de poca popularidad, Netflix continúo con sus esfuerzos para implementar juegos en la plataforma. Uno de los primeros fue Shooty Hoops, el cual pasó al olvido sin que nadie supiera de él.

La adquisición del estudio Night School tuvo impacto significativo en el desarrollo de videojuegos para Netflix. Cabe mencionar, el estudio ya contaba con los éxitos “Into the Breach” y “Kentucky Route Zero”, pero el convenio con Netflix le ha dado a algunos juegos más alcance del que tenían antes de ser parte de la plataforma de streaming.

Bryant Cannon, director de “Oxenfree” y “Oxenfree II” (juegos desarrollados por Night School) declaró en una entrevista con The Verge: “La fusión del estudio con Netflix tuvo impacto positivo para la difusión”. A su vez, menciona que el éxito de juegos como “Oxenfree” se deben principalmente a la autonomía y oportunidad de dar continuidad a proyectos otorgada por Netflix para los estudios colaboradores en el desarrollo de videojuegos.

Con el propósito de ganar popularidad dentro de la industria de juegos móviles, Netflix ha lanzado juegos basados en algunos de sus contenidos originales. Al no existir información pública sobre el número de descargas de cada juego, es difícil estimar su popularidad, sin embargo, es claro que la plataforma da mayor visibilidad a este tipo de juegos. Basta con abrir Netflix en un dispositivo móvil para notar los anuncios que invitan a descargar juegos como “The Queen’s Gambit Chess”, “Narcos: Cartel Wars Unlimited” o “Jugando con Fuego 2”.

Respecto a la cantidad de juegos, tampoco hay información precisa, pero Netflix asegura que cuenta con más de 50 videojuegos. Cabe mencionar que recurrentemente se agregan juegos a la plataforma y todos ellos están disponibles para las personas suscritas a Netflix.

Hasta agosto de 2022, CNBC estimaban que solo 1% de los usuarios de Netflix utilizaba el apartado de juegos. Aunque pocas personas parecen conocer la oferta de videojuegos de Netflix, este ya ha creado conversación dentro de la industria del gaming. En agosto de 2022 fue lanzado de “The Inmoratality” para móvil a través de la plataforma de streaming, obteniendo críticas positivas por parte de desarrolladores y streamers famosos como Chris Tapsell. El juego es descrito por Tapsell como equivalente en calidad narrativa y desarrollo a películas de David Lynch.