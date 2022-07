¿Cómo protegerá la NASA a los astronautas del espacio profundo?

Por medio de un campo magnético 3 mil veces más que el que rodea la Tierra, la NASA pretende proteger a los astronautas la radiación del espacio profundo

NotiPress.- En la actualidad, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) se encuentra explorando el espacio profundo a través de los telescopios James Webb y Hubble. Todo con la intención de enviar astronautas hacia cuerpos celestes no pertenecientes al Sistema Solar, ni estrellas individuales o sistemas de estrellas y en un futuro cercano enviar naves con tripulación.

Sin embargo, la NASA está tratando de entender cómo proteger a los astronautas de la radiación que emana el espacio profundo. De acuerdo a un documento publicado por la organización, la llamada Radiación Cósmica Galáctica (GCR, por sus siglas en inglés) es peligrosa para el ser humano. Esto porque está compuesta por partículas alfa, beta, rayos gamma, rayos X e iones pesados de alta energía mientras viajan a la velocidad de la luz.

Debido a esta situación, la intensidad de la GCR es inversamente proporcional al campo magnético del Sol. En otros términos, son más fuertes cuando el campo del Sol está en su punto más débil, por tanto, es menos capaz de desviarlos. Según el documento, todavía no hay un material lo suficientemente resistente para desviar o proteger el cuerpo humano de las GCR.

No obstante, la NASA propuso desarrollar burbujas magnéticas para el futuro, no solo durante el trayecto de la nave, sino también para las caminatas al espacio interplanetario. Un sitio donde la radiación es más frecuente, por ello requiere de una protección más completa y requiere de tecnologías avanzadas para proteger a los astronautas y sus aeronaves.

Proyectos anteriores del Servicio Comunitario de Información de Investigación y Desarrollo (CORDIS) y la Comisión Europea crearon un campo de fuerza magnética que puede detener la radiación. El Superconductor de Radiación Espacial (SR2S) fue desarrollado entre 2013 y 2015 con imanes superconductores para generar un campo de fuerza magnética.

A pesar de ello, el campo magnético desarrollado por la NASA sería 3 mil veces más fuerte que el de la Tierra y se extendería en una esfera de 10 metros. Además, no bloquearía toda la radiación entrante, pero eliminaría de manera eficiente los tipos más dañinos, entre ellos la GCR.

Respecto a los trajes de los astronautas, podrían incluir ropa interior de plomo con el fin de proteger sus genitales de tal afectación. Del mismo modo, podrían emplear chalecos del mismo material e incluso prendas de vestir, pero más ligeras y cómodas para cuando no usen el equipo de astronautas.

Hoy en día, la NASA protege a los astronautas con trajes resistentes a la radiación del espacio profundo, pero no los protege del todo. Regularmente, se someten a pruebas con el fin de saber cuánto ha absorbido su cuerpo. Pues de acuerdo con las normas internacionales, solo pueden alcanzar los 5 mil mrems al año para aquellos que trabajan con material radioactivo.