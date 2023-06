Cómo realizar RCP: una técnica que salva vidas y que todos deben conocer

NotiPress.- La técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP), se usa cuando el corazón de una persona, aun aparentemente sana, deja de latir. Dentro de este contexto, especialistas mencionan la importancia en la vida de todos conocer cómo y cuándo realizar RCP.

En Estados Unidos, más de 300,000 paros cardiacos anuales ocurren fuera del hospital, aproximadamente 9 de cada diez son mortales, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Además CDC menciona, que la mayoría de paros ocurren en casa y pueden darse sorpresivamente; en ocasiones, afectando a adultos jóvenes aparentemente sanos.

Mientras en México, los datos revelan que se dan entre 150,000 y 250,000 paros cardíacos súbitos al año, informó la Sociedad Mexicana de Cardiología. Debido a esta situación, especialistas señalan de relevancia saber cómo y cuándo brindar RCP, ya que “puede llegar a salvar vidas” dijo para NotiPress Kevin Lisman, cardiólogo del Hospital Houston Methodist.

Los CDC afirman que si se realiza en los primeros minutos de un paro cardíaco, la RCP puede duplicar o incluso triplicar las posibilidades de supervivencia de una persona. Durante la RCP, las compresiones torácicas ayudan a bombear manualmente sangre y oxígeno por todo el cuerpo, hasta que haya un desfibrilador disponible.

Entre los factores que ayudan a saber si una persona necesita RCP están: la falta de respuesta cuando se le pregunta si está bien, además, de la falta de respiración.

Pasos para hacer RCP

No es necesaria ninguna credencial especial para brindar esta técnica que salva vidas en una emergencia. Si se requiere brindar atención para ayudar a salvar una vida en emergencia, estos son los pasos para la RCP (sólo con las manos). Primero, llamar a Emergencias y comenzar las compresiones torácicas: en el centro del pecho, empuja hacia abajo, al menos cinco centímetros, a una velocidad de 100 a 120 empujones por minuto.

Para tener una referencia sobre el ritmo, Houston Methodist comenta que podría ser el de la clásica canción disco “Stayin’ Alive” de los Bee Gees. Para continuar con el RCP se sigue con ese ritmo hasta que la persona comience a respirar o moverse, o alguien con capacitación más avanzada se haga cargo.

Finalmente, Lisman expone “No tenga miedo de realizar RCP, incluso si no está seguro de cómo hacerlo correctamente”. Pues el cardiólogo asegura es mejor intentar algo cuando una persona no responde, ya que el tiempo es crítico.