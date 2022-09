¿Compras compulsivas? Así se pueden resguardar las finanzas personales

Las compras compulsivas es uno de los problemas actuales más graves dentro de la sociedad, ello porque se genera en las personas una sensación de placer

NotiPress.- De acuerdo con la UNAM Global si se ha experimentado ansiedad por la necesidad de comprar algo, y posteriormente se siente culpa y se cae en la depresión, podría ser una señal de ser un comprador compulsivo. Ello puede estar relacionado con la pandemia de la COVID-19, pues las personas utilizaron las compras como terapia para calmar la ansiedad de estar encerrados o como pasatiempo, según Prestadero. Dicha actividad es uno de los problemas actuales más graves dentro de la sociedad. Debido a que las personas realizan compras compulsivas sin control para tener sensación de placer, sin resguardar sus finanzas personales.

“No está mal darse uno gusto de vez en cuando, de hecho, es muy sano. El problema comienza cuando el acceso de compras comienza a impactar en tu economía, dejándote cada fin de quincena en el límite o inclusive, evitando que puedas cubrir tus necesidades mínimas. Es en estos casos, cuando tenemos que tomar cartas en el asunto para evitar un colapso en nuestra economía”, señaló Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero.com

Frente a tal situación el director también especificó debido a que se vive en medio de una crisis económica se debe tener cuidado con los hábitos financieros. A raíz de esto, el comunicado compartido enlista algunos tips para evitar las compras compulsivas y resguardar las finanzas personales. El primer tip es respetar el presupuesto elaborando un plan el cual ayude a administrar el dinero. Así pues, apegarse al plan para no tomar dinero que estaba destinado a otras cosas y saciar las ansias de gastar.

Por lo anterior, otro consejo es llevar el dinero solamente necesario; para eso se puede hacer una lista de lo que se va a comprar. Es también recomendable no llevar las tarjetas de crédito, ello para no caer en la tentación de saber que se tiene dinero extra para realizar una compra compulsiva innecesaria. Otro tip para evitar las compras compulsivas y resguardar las finanzas personales es aprender a diferenciar entre necesidades y gustos. Primero los gastos necesarios serán todas esas cosas indispensables para la vida diaria, como son la renta, servicios, comida, cubrir en tiempo deudas, etc. Por otro lado, los gustos son todas las demás cosas como tener servicios de streaming, salidas con amigos, cambiar de teléfono y comprar ropa.

Finalmente, otro consejo es alejarse de las tentaciones, evitar pasar tiempo viendo catálogos de ropa, juegos, cosas para el hogar o cualquiera que sea la afición. De esta forma, si ya se es consciente que no se tiene autocontrol ante compras compulsivas, entonces es mejor alejarse de las tentaciones, para aliviar esa ansiedad por comprar y así resguardar finanzas personales.