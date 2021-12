Con destino a Tesla: Estudiante de fabricación se prepara para la oportunidad de su vida

McAllen, Tx.- – Los años que pasó en el garaje de su padre cuando era niño están dando sus frutos para Bryant Salinas, un estudiante de South Texas College.

Habiendo estado expuesto durante mucho tiempo a las máquinas cuando era niño, y con una afinidad natural por las matemáticas y el cálculo, Salinas dijo que soñaba con una carrera como ingeniero. El dice que el amor por la construcción y la reparación estuvo en su sangre desde el principio.

Ahora a un paso de terminar una licenciatura en Ingeniería de Manufactura de la Universidad de Texas – Río Grande Valley, Salinas dice que se está preparando para el viaje de su vida por un semestre en Buffalo, NY, donde hará una pasantía en Tesla Inc., una compañía de energía limpia y vehículos eléctricos valorada en casi un trillón de dólares.

“Al principio no lo creí,” dijo Salinas. “Ahora siento que no puedo esperar para ingresar a las instalaciones y comenzar a trabajar para la empresa. Desde la electrónica y los componentes, hasta la automatización, espero ser parte de eso.”

Salinas está trabajando en un certificado en Tecnología de Manufactura de Precisión de STC. Ha estado entrenando con robótica FANUC (por sus siglas en inglés) para comprender los conceptos de automatización. Los profesores de STC lo están preparando para la nueva aventura profesional.

“Cuando me enteré por primera vez de que iba a hacer una pasantía en Tesla, recuerdo que me acerqué a la instructora (Erika) Guerra y le dije que se habían puesto en contacto conmigo para el puesto, y le dije que esperaba que pudiera ayudarme porque sabía que estaba familiarizada con la robótica,” dijo Salinas. “Ella estaba feliz de ayudarme a acostumbrarme a los robots y repasar conmigo las preguntas básicas sobre cómo operar la robótica, cómo funcionan, e incluso las preguntas que podría hacerles (a Tesla) sobre los procesos que tienen.”

Nacido en McAllen, Texas, Salinas dijo que se fue a México con su familia a una edad temprana. Como mecánico y reparador, su padre tenía una gran demanda al otro lado de la frontera y se ocupaba de las maquilas a pesar de que tenía una educación limitada.

Su padre tenía una habilidad natural con las máquinas y eso fue algo que pasó de padre a hijo, dijo Salinas.

“Él estaba prácticamente a cargo de su propia carrera y conocía las máquinas simplemente por su propia experiencia práctica,” dijo Salinas. “Crecí en esos talleres y con él buscando trabajo, aunque no consiguió algunos porque no tenía una certificación. Pero recuerdo que podías pedirle que arreglara cualquier cosa y lo hacía, porque, aunque no tenía la certificación, tenía la experiencia.”

Esto impulsó al joven Salinas a lograr lo que su padre no pudo. Cuando regresó a los Estados Unidos a la escuela secundaria, supo que estaba aquí para quedarse y se sumergió en sus estudios hasta graduarse de la preparatoria PSJA Southwest Early College.

“Me di cuenta de que me gustaba crear cosas. Me di cuenta de que la ingeniería era el mejor camino para mí,” reveló Salinas. “Vi los diferentes tipos de ingeniería. Recibí algunos consejos de mis profesores y me animaron a estudiar ingeniería mecánica para poder estudiar un poco de todo.”

Durante el año pasado, Salinas dijo que había estado cortejando a varias compañías para realizar pasantías hasta ese día decisivo en que Tesla lo contactó para una entrevista.

“Bryant es un gran estudiante y la facultad está feliz de tenerlo en el programa de fabricación. Estamos motivados para enseñarle porque él siempre está ansioso por aprender más,” dijo la instructora de Tecnología de Manufactura Avanzada de STC, Erika Guerra. “Se destaca porque hace preguntas, se queda después de clase, y entra en su tiempo libre. Bryant es curioso, motivado, y trabajador; un alumno ejemplar.”

Tesla opera desde un edificio de 1.2 millones de pies cuadrados en Buffalo. En 2019, Tesla agregó nuevas líneas de producción para respaldar componentes eléctricos para proyectos de almacenamiento de energía, según el sitio web de la compañía. Tesla ha estado en las noticias por sus planes para lograr un promedio de crecimiento anual de 50 por ciento en las entregas de vehículos durante un período de varios años.

Salinas planea realizar una pasantía en la empresa de enero a mayo de 2022.

“Para los estudiantes que quieren tener éxito en sus carreras, les diría que sigan adelante. Incluso si tienen miedo o les preocupa ser rechazados, es importante que no se dejen intimidar,” dijo Salinas. “Al final, sé que Tesla confía en mí y planeo hacer mi mejor esfuerzo, involucrarme y disfrutar de las oportunidades para interactuar con otras personas.”

Salinas eventualmente espera obtener su maestría en ingeniería.