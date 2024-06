Con zapatillas de punta y tutús, bailarines rompen con estereotipos de género en México

Guadalajara (México), (EFE).- Bailarines mexicanos y estadounidenses desafían los estereotipos de género con el espectáculo de ballet comedia ‘Men in Pink Tights’ en el que ejecutan piezas clásicas enfundados en tutús y zapatillas de punta y con el que recorrerán una decena de ciudades en México.

Tonatiuh Gómez, coproductor de la obra y fundador de la compañía Males on Pointe, explicó a EFE este sábado que el interés de esta producción es poner en el centro la flexibilidad de la masculinidad y la estética en la danza y desafiar los estereotipos de género que indican que solo las mujeres pueden usar zapatillas.

“Entrar como hombre al ballet ya es un estereotipo, de que o eres gay o que nada más es para mujeres. Dentro del ballet se vuelve otro estereotipo: un hombre únicamente debe saltar, girar y cargar y las mujeres se suben a la punta, se visten de cierta manera y el discurso de la compañía rompe, deconstruye esos estereotipos de género que existen”, dijo.

El espectáculo es producido por las compañías Males on Pointe en México y Eloelle de Nueva York, dos de las tres compañías de esta naturaleza que existen en el mundo bajo la dirección artística de Víctor Treviño.

El proyecto fue presentado el viernes pasado en Guadalajara (oeste de México) con dos funciones en el centenario Teatro Degollado.

Gómez, también primer bailarín del conjunto de San Diego Ballet, explicó que ambas compañías quisieron traer a México el ballet de comedia que se ha presentado en otras partes del mundo y que combina la elegancia del clásico con un toque de humor y picardía desde lo masculino.

“Es combinar el ballet como lo conocemos, con la elegancia, la técnica, la estética que implica ser un bailarín de ballet y le estamos agregando la comedia, que se agrega al momento de que haces que los hombres interpreten tanto los roles femeninos como masculinos”, explicó.

El artista aclara que el espectáculo tiene el objetivo de entretener al público invirtiendo los roles a los que están acostumbrados, sin dejar de lado el respeto y solidez artística que merece una disciplina como la danza.

“La intención no es quitarle el rol a las mujeres ni nada de eso, porque obviamente la energía de un hombre no va a ser la misma que una chica, la estética, las líneas que tiene son muy diferentes, nada más estamos mostrando la diversidad de las cosas y que sí se puede hacer como una profesión”, expresó.

Víctor Treviño, también fundador del Ballet Eloelle, contó a EFE que en las compañías clásicas no hay muchos papeles en los que los hombres puedan bailar con zapatillas de punta y este espectáculo les ofrece esa oportunidad.

“No hay muchos roles para ellos en el ballet tradicional para que bailen en punta, esto da una oportunidad para que los hombres que quieren saber cómo se siente trabajar en punta, pueden tener esa experiencia. Los bailarines de México y de Suramérica estamos experimentando y también el público está aprendiendo a ver algo diferente”, dijo,

Un espectáculo para todos

Parte del elenco de ‘Men in Pink Tights’ lo conforman Iván Félix, considerado uno de los mejores bailarines en punta y director artístico asociado de Males on Pointe; Jonathan Méndez, bailarín principal de ballet Eloelle y Marshall Whiteley bailarín principal de Ballet de San Diego Ballet y otros talentos entrenados en Argentina, Colombia y Estados Unidos.

Sin importar el bigote detrás del maquillaje o el pelo en pecho debajo del vestuario, los bailarines se transforman en delicadas pero irreverentes bailarinas para ejecutar fragmentos de obras clásicas como ‘El Cascanueces’ y ‘La Muerte del Cisne’.

Piezas como ‘Diana y Acteón’, ‘Harlequinada’ y ‘Pas de Quatre’ son interpretadas con destreza y habilidad escénica por los bailarines que no propician situaciones cómicas que provocan la risa y los aplausos del público.

Las compañías recorrerán ciudades como Chapala, Culiacán, Tijuana, Monterrey, Cuernavaca y Cancún y esperan que la gira por México les abra las puertas a otros países de América Latina; aunque, por lo pronto, llevarán también el espectáculo a Japón, Singapur, Malasia y China.