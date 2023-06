Conciertos de Feid en Puerto Rico marcarán un precedente en la industria de espectáculos

San Juan, (EFE).- El par de conciertos que ofrecerá el reguetonero colombiano Feid el jueves y viernes en Puerto Rico para cerrar su gira norteamericana en tan poco tiempo de anunciarse y montarse, marcará un precedente en la industria de espectáculos en la isla.

Así lo aseguraron este miércoles a EFE el productor de los dos espectáculos, el empresario Paco López, y Jorge Pérez, gerente general de ASM Global -empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico-, donde se presentará Feid estos próximos dos días para cerrar su gira “Ferxxo Nitro Jam Underground”.

“Se abre un nuevo precedente de que sí, se puede anunciar un concierto a último minuto y puede ser exitoso. Nunca había pasado”, sostuvo López.

Según este también productor de conciertos de otros artistas de renombre como Wisin y Yandel, Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, J Balvin, entre otros, fue hace dos semanas que el equipo de manejo de Feid le confirmó el primer concierto para este próximo viernes.

Así, comenzaron a desplegarse vallas de publicidad en San Juan de color verde, distintivo de Feid, de 30 años, provocando emociones de sus seguidores en las redes.

Días más tarde, se anunció el primer concierto, cuyas entradas se vendieron en 30 minutos, provocando que López y Live Nation, empresa a cargo de la gira del artista colombiano, agregaran una segunda función para el jueves, vendida en una hora.

Además, tanto para López como para Pérez, fue la rapidez en que se vendieron ambos conciertos lo que les impactó, pero no tanto por el artista, sino porque el viernes coincide con la Noche de San Juan, celebración que muchos jóvenes acuden a las playas.

“Esto es súper positivo para la industria. A nosotros no nos sorprende, porque los artistas y el género del reguetón tienen tanta acogida que muy poca gente puede anunciar un concierto en verano, Noche de San Juan, cuatro días antes y llenarlos en hora y media y casi 70.000 personas esperando en la fila virtual”, dijo Pérez.

“Cada vez más la industria urbana sigue cogiendo fuerza”, resaltó el empresario, reconociendo además que Puerto Rico “es una plaza sumamente importante” para muchos artistas por el respaldo de su música y venta de boletos para sus espectáculos, convirtiéndolos “en otra métrica” de éxito para ellos.

Al momento, Feid ofrecerá dos conciertos en la isla, aunque existe la posibilidad de que agregue un tercero el sábado o cuarto el domingo.

“Estamos en comunicaciones con ‘management’ (manejo). El artista y ‘management’ van a tomar la decisión”, dijo López, quien agregó que Feid llegará a Puerto Rico esta noche.

López reconoció además el desarrollo de Feid en la música urbana.

Como ejemplo, mencionó su aparición en uno de los conciertos que ofreció el legendario dúo puertorriqueño de reguetón Wisin y Yandel en diciembre pasado en el Coliseo de Puerto Rico.

“Eso fue como un termómetro”, admitió López, quien en un principio tuvo la idea de llevar al artista colombiano al Coca-Cola Music Hall, otra sala de espectáculos en San Juan, pero con menos capacidad de espectadores.

No obstante, tras aquel acto en diciembre y haber descargado una foto con éste en las redes y ver la reacción de sus seguidores, reconoció que tenía que llevarlo al Coliseo de Puerto Rico.

Luego de sus presentaciones en Puerto Rico, Feid retomará su gira por Europa y Latinoamérica, y tomar vacaciones, por lo que se veía casi imposible que no se presentara en la isla hasta finales de 2024 o principios de 2025, admitió López.

“Esta era la única oportunidad de traerlo a Puerto Rico”, indicó.