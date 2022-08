Condenado el marido de Pelosi tras declararse culpable por conducir borracho

Washington, (EFE).- Paul Pelosi, el marido de la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, fue condenado este martes por conducir borracho en mayo pasado cuando estuvo involucrado en un accidente de tráfico, suceso por el que se declaró culpable en un juzgado de California.

Según informaron medios locales, Pelosi cambió así su estrategia de defensa -después de haberse declarado inocente por este mismo caso el pasado 3 de agosto- para lograr una pena menor.

El marido de la presidenta de la Cámara de Representantes tendrá que cumplir ocho horas de servicios comunitarios y pagar una multa de 5.000 dólares para restituir los daños causados al conductor del vehículo contra el que chocó, así como otros 2.000 dólares al tribunal.

El juez del caso condenó a Pelosi a cinco días de cárcel que no tendrá que cumplir, al descontarse las horas que pasó en el calabozo tras el accidente y por considerar el juez que ha tenido buen comportamiento.

Tampoco se le ha retirado el permiso de conducir, aunque durante un año el marido de la política demócrata tendrá que usar un dispositivo que le obliga a someterse a un alcoholímetro en cuanto enciende el motor de su coche, según The New York Times.

El accidente se produjo el pasado 28 de mayo en Oakville (California), cuando Paul Pelosi se dirigía a su casa del Valle de Napa tras asistir a una cena. En una curva chocó contra un coche todo terreno.

Ni Paul Pelosi ni el ocupante del otro coche -que la aseguradora tuvo que reemplazar por los desperfectos- tuvieron graves heridas, aunque el segundo acabó necesitando atención médica.